La Commission des arts veut moderniser les bibliothèques de la Ville de Gatineau

L’aménagement des locaux, les heures d’ouverture ainsi que la question des frais de retard figurent parmi les critères de modernisation des bibliothèques municipales qui ont été mis en avant par la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau.

La directrice de la Commission, Josée Bellemare, explique toutefois qu’un sondage doit d’abord être mené avant de pouvoir formuler des recommandations sérieuses quant aux heures d’ouverture. Il faut [...] savoir c'est quoi, les vraies heures qui feraient l’affaire des gens , explique-t-elle.

Divers éléments ont été mis au point par la Commission. Ses membres sont notamment en train d’élaborer une stratégie pour pouvoir développer des services plus inclusifs pour les populations marginalisées et vulnérables , a fait savoir la directrice.

Mme Bellemare s’est avouée consciente du fait que les bibliothèques de la région ne brillent pas par leur modernité. La région de l'Outaouais s’est d’ailleurs classée au dernier rang de la province du palmarès Biblioqualité, le plus récent portrait national des bibliothèques publiques québécoises.

Dans l’ensemble, les réflexions de la Commission ont donc pour but de proposer des solutions.

Améliorer le réseau de bibliothèques en Outaouais

La Commission souhaite également rendre les nouveautés disponibles plus rapidement dans les bibliothèques. Ça, ce n’était pas souligné dans Biblioqualité , a soulevé la directrice. Eux parlaient de l'accès à l’acquisition des livres, donc c'est relié.

Le dernier point, c’est la question des frais de retard , a conclu Mme Bellemare. Dès septembre passé, en 2021, on voulait s'attaquer à ça et on a monté un dossier pour étudier ce qui est fait dans les autres villes , a-t-elle expliqué. La majorité des grandes villes du Québec soit ont suspendu les frais de retard, soit les ont abolis.

« Dans le fond, tous ces points-là, c'est pour rendre la bibliothèque toujours plus accessible, d’en faire un troisième lieu, un lieu où les gens viennent participer, contribuer et acquérir des connaissances. » — Une citation de Josée Bellemare, directrice de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau

La directrice demeure optimiste quant à la suite des choses. Elle rappelle d’ailleurs que des aménagements sont déjà en cours dans la région.

Les bibliothèques Docteur-Jean-Lorrain et de Riviera ont toutes deux été bonifiées cette année, a indiqué Mme Bellemare.

D’énormes projets d'infrastructures sont également en branle, a-t-elle souligné.

La bibliothèque Lucien-Lalonde est citée en exemple puisqu'elle devrait notamment doubler en superficie. Par rapport aux critères de Biblioqualité, par rapport à la superficie, il y a des gains qui s’en viennent quand même assez relativement à court terme , note-t-elle.

La Commission compte officiellement présenter ces éléments lors de sa prochaine séance publique puisque celle tenue mercredi après-midi a dû être ajournée en raison d'une évacuation imprévue de la Maison du citoyen, où avait lieu cette réunion.

Recommandations au conseil municipal

Conseillère municipale du district de l'Orée-du-Parc et présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, Isabelle N. Miron a l’intention de faire de la modernisation des bibliothèques de la Ville de Gatineau une priorité au conseil municipal.

Moi, j'ai un travail de convaincre à titre de présidente , explique-t-elle. J’entends beaucoup d'ouverture de la part de mes collègues au conseil municipal, alors je suis assez rassurée pour la suite des choses.

« On est heureusement dans une époque où les conseillers n'ont plus besoin d’être convaincus de l'importance d'investir dans la culture. » — Une citation de Isabelle N. Miron, conseillère de l'Orée-du-Parc et présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine

Le retard historique dans l’investissement culturel en Outaouais, ça fait longtemps qu'on le dénonce , rappelle-t-elle. L'Outaouais a eu moins d'argent que d'autres villes de pareille envergure et c'est pour cela qu'au fil des années, il y a eu moins d'investissements, forcément.

Elle note également que le réseau de bibliothèques en Outaouais ne compte que 11 succursales, ce qui est très peu comparé au nombre de citoyens , estime-t-elle.

Isabelle N. Miron est conseillère de l'Orée-du-Parc et présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine (archives). Photo : Radio-Canada

Mon souhait, c’est vraiment qu'on investisse plus, qu'on remette de l’avant un projet qu'on a depuis longtemps, qui est de revamper la bibliothèque qui est à la Maison du citoyen , poursuit la présidente de la Commission. C’est de loin l'enfant pauvre de notre réseau; elle fait dur, on va se le dire.

Les bibliothèques représentent le service municipal le plus utilisé par les citoyens, souligne Mme Miron. Ce n’est pas seulement un lieu par rapport à la culture, c'est aussi un endroit où de nouveaux arrivants ont accès à un ordinateur pour faire des recherches d'emploi , renchérit-elle. Il y a toutes sortes de ramifications qui vont bien au-delà d'un lieu avec des livres.

La conseillère municipale rappelle que la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine a un pouvoir de recommandation au conseil municipal, ce qui a le potentiel de faire avancer le dossier, selon elle.