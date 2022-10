Le Manitoba a accueilli la plus grande proportion d’immigrants économiques récents au pays

Selon les données du recensement de 2021, le Manitoba a accueilli la plus forte proportion d'immigrants économiques au pays, et la majorité des immigrants se sont installés dans la capitale provinciale, Winnipeg.

Le Manitoba (90,2 %) a enregistré la plus forte proportion d'immigrants économiques récents sélectionnés comme candidats des provinces; il était suivi de la Saskatchewan (87,3 %) et de l'Île-du-Prince-Édouard (84,7 %) , écrit Statistique Canada, dans un rapport publié mercredi.

Sur un peu plus de 58 000 immigrants admis dans la province entre 2016 et 2021, près de 46 500 sont recensés à Winnipeg, note Statistique Canada.

Selon l'agence fédérale, parmi les immigrants admis au Manitoba au cours de la même période, 70,5 % sont des immigrants économiques, dont la très grande majorité sont à Winnipeg (69,4 %).

Depuis quelques années, le Manitoba a un bon programme qui encourage les candidats d'affaires à immigrer ici au Manitoba , explique le conseiller en finances et en affaires au Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba, Joel Lemoine.

Joel Lemoine est conseiller en finances et en affaires au Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba. (archives) Photo : Radio-Canada / Mohamed-Amin Kehel

Si tu te promènes autour de Winnipeg et dans les municipalités rurales, tu commences à en avoir une forte croissance de gens venant de Chine et d'Inde ou d'autres pays. Ces hommes et femmes d'affaires démarrent des entreprises. Ensuite ils vont embaucher du personnel local ou des individus de leurs pays pour travailler chez eux , poursuit-il.

De plus, la capitale manitobaine fait partie des grands centres urbains où la proportion des immigrants dans la population générale est supérieure à la moyenne nationale établie à 23 %. À Winnipeg, ce pourcentage est de 25,4 %.

Le professeur agrégé d’économie et de gestion de l’Université de Saint-Boniface Faïçal Zellama n'est pas surpris par ces statistiques. Selon lui, même si l’immigration économique est en hausse, des défis persistent.

Il y a un problème de rétention des nouveaux arrivants. Aussi il y a un défi pour l’attraction des nouveaux arrivants, surtout les francophones. On a pas encore atteint 3 % , fait-il savoir.

Faïçal Zellama, professeur d'économie de l'Université de Saint-Boniface, s'intéresse à la rétention de personnel dans ses recherches. ( archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Statistique Canada mentionne que la famille, l'emploi, le logement et le mode de vie font partie des facteurs clés pris en compte pour la ville de résidence des immigrants.

Si ces tendances migratoires se poursuivent, selon les projections démographiques récentes, Statistique Canada prévoit que les immigrants pourraient représenter de 29 % à 34 % de la population du Canada d'ici 2041.

Avec les informations de Cedrick Noufele et Victor Lhoest