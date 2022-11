Le Collège des médecins du Québec d’accord pour admettre plus de médecins de l’étranger

Il y a cru un moment en, 2009, lorsqu’il a reçu une lettre du Collège des médecins du Québec (CMQ) lui reconnaissant l’équivalence de son diplôme de docteur en médecine et la réussite d’examens du Conseil médical du Canada.

J'ai fait un party, invité des amis , se rappelle M.Laribi.

Pour moi, ça voulait dire que j’allais toucher des patients au Québec, que j’allais pratiquer mon métier ici.

En principe, il lui restait à trouver un poste de résident dans l’une des quatre facultés de médecine au Québec.

Ce dernier souhaitait devenir médecin spécialiste deux ans plus tard.

Accompagner les candidats

Après un premier essai infructueux auprès des facultés de médecine, M. Laribi est sélectionné en 2011 par le Centre d’évaluation des diplômés internationaux en santé (CEDIS) pour un stage de quatre mois de mise à niveau.

Financé par Québec, le CEDIS vise justement à donner un coup de pouce aux diplômés internationaux qui ne parviennent pas à décrocher un poste de résidence malgré l’équivalence de leur diplôme.

En dépit de son stage, M. Laribi fait chou blanc une deuxième fois.

Tu sens un vide, tu te sens comme un pas bon et qu’on ne veut pas de toi , se désole-t-il.

Abdelkarim Laribi avait obtenu en 2009 l’équivalence de son diplôme de docteur en médecine du Collège des médecins du Québec. Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Abdelkarim Laribi a depuis refait sa vie et travaille actuellement comme enseignant en banlieue de Montréal.

Selon les données récentes du CEDIS, 60 % des candidats seront sélectionnés pour un stage, et huit stagiaires sur dix obtiendront une résidence. Une amélioration depuis dix ans.

Depuis cinq ans, la plupart des diplômés internationaux ont obtenu leur équivalence du CMQ, et une moyenne de 67 permis d’exercice réguliers ont été octroyés par année par le CMQ à des diplômés internationaux en médecine.

Environ 38 % (335) des 885 diplômés qui ont obtenu leur équivalence depuis cinq ans se sont vu octroyer un permis d’exercice régulier.

D’autres permis sont octroyés par exemple en vertu d’un arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) avec la France.

Des résistances

Pour la préparation de ce reportage, nous avons parlé à de nombreux candidats qui ont préféré ne pas être identifiés.

Certains ont souligné que des postes de résidence demeurent vacants ces dernières années, comme l’a observé Radio-Canada le printemps dernier.

Une situation qui préoccupe la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) qui a fait enquête en 2010 sur les médecins formés à l’étranger.

Comme le souligne le chercheur de la Commission, Daniel Ducharme, en 2010, lors de la sortie de l’enquête, environ les trois quarts des postes laissés vacants au Canada étaient au Québec, et en 2022, au dernier processus de sélection aux postes de résidence en médecine, on avait 76 des 115 postes laissés vacants au Canada qui étaient au Québec, surtout en médecine familiale .

Selon M. Ducharme, c’est sûr que c’est difficilement explicable que 12 ans plus tard il y ait toujours des postes vacants et qu’on préfère ne pas offrir ces postes à des diplômés internationaux en médecine. C’est quelque chose de difficile à comprendre .

De l’avis du chercheur de la Commission, on est toujours dans une forme de résistance des facultés de médecine .

La Commission recommandait en 2013 aux facultés qu’elles garantissent une place pour les candidats qui réussissent le stage de mise à niveau (du CEDIS) [...] pour mettre fin à la discrimination à l’égard des médecins formés à l’étranger .

Au Québec, seulement 9 % des médecins ont été formés à l'étranger. Le Collège des médecins veut que ça change. Un reportage de Davide Gentile.

Réaction des facultés

De leur côté, les facultés de médecine soutiennent qu’elles collaborent activement avec le gouvernement, Recrutement santé Québec, le CEDIS et les organismes d’agrément pour améliorer constamment leurs façons de tenir compte de la réalité particulière des étudiantes et étudiants et résidentes et résidents DIM (diplômés internationaux en médecine) afin de maximiser leurs chances de succès .

Par écrit, le porte-parole de la Conférence des doyens des facultés de médecine du Québec, docteur David Eidelman, explique que les candidats doivent posséder un excellent dossier académique et démontrer, en entrevue, qu’ils sauront s’intégrer dans l’environnement éducatif nord-américain .

« Il serait imprudent de garantir une place en résidence à tous les titulaires d’un diplôme en médecine, peu importe le pays où ils l’ont obtenu. » — Une citation de docteur David Eidelman, porte-parole de la Conférence des doyens des facultés de médecine du Québec

Les médecins formés à l'étranger qui n'ont pas pratiqué depuis plus de quatre ans sont écartés. Depuis 20 ans, ce sont plus de 1000 médecins ayant obtenu leur diplôme de médecine hors du Canada et des États-Unis que les facultés de médecine québécoises ont admis en résidence, précise-t-on.

Au Collège des médecins du Québec (CMQ), on se dit ouvert à augmenter le nombre de médecins diplômés à l’étranger.

Moi, je suis bien d'accord pour que l'on regarde ça à nouveau avec le ministère de la Santé pour voir comment on pourrait revoir nos façons de faire et admettre plus de candidats étrangers, je n'ai aucune résistance à ça , répond le président du Collège, Mauril Gaudreault.

Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec Photo : Radio-Canada

Depuis cinq ans, 13 % des permis délivrés par le CMQ l'ont été pour des candidats formés à l'étranger, y compris les médecins français qui bénéficient de l’ARM.

Devrait-il y en avoir plus? À mon avis oui, et on verra comment on peut faire ça , poursuit Mauril Gaudreault.

Le ministre Dubé mentionnait en septembre, en début de campagne électorale, avoir demandé qu’on s’assure que les professionnels de qualité qui viennent de partout dans le monde, qu’on soit capable de les reconnaître plus rapidement .

La CAQ a promis d’admettre 660 étudiants de plus dans les facultés de médecine ces prochaines années.

La Saskatchewan recrute

Ailleurs au Canada, des provinces recrutent activement des médecins diplômés de l’étranger.

La Faculté de médecine de l’Université de la Saskatchewan a octroyé par exemple cette année 47 postes en résidence à des diplômés hors du Canada et des États-Unis en médecine, soit presque autant que le Québec (48), alors que sa population est bien moins nombreuse.

Selon les données de l'Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), en 2020, près de la moitié des médecins de la province de l’Ouest étaient diplômés de l’étranger.

Un portrait aux antipodes du Québec, où 9 % des médecins sont diplômés de l’étranger.

Au Canada, on comptait plus de 90 000 médecins, dont près de 24 000 diplômés à l’étranger (26 %).

Lors de notre passage à Redvers, en Saskatchewan, le médecin Mehdi Shadmani venait de se joindre à une équipe de trois médecins de famille.

Un parcours marathon pour ce médecin diplômé en Iran.

Mehdi Shadmani travaille comme médecin de famille en Saskatchewan après avoir obtenu son diplôme en Iran. Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Il a passé ses examens au Canada en 2018 après quatre ans d’efforts, puis est retourné pratiquer la médecine en Iran afin de prendre de l’expérience.

Ses garçons ne comprenaient pas qu'il s'entête à ce point.

« J’ai tenté de leur donner une grande leçon. Au Canada, c'est un grand et beau pays riche. Si vous suivez votre rêve, vous allez le réaliser. » — Une citation de Mehdi Shadmani, médecin de famille en Saskatchewan

À Redvers, le maire de la municipalité de 1000 habitants, Brad Bulbuck, est fier de disposer d’une fondation qui aide au recrutement de professionnels en santé.

Avoir un hôpital dans une petite communauté est ce qui permet de prospérer là où beaucoup de petites communautés meurent , affirme-t-il.

Leur hôpital a été fermé pendant six mois l’an dernier faute de personnel infirmier.

L'hôpital de Redvers en Saskatchewan dessert une population de 1000 habitants. Photo : Radio-Canada / Davide Gentile

Pour le vice-doyen de la Faculté de médecine de l’Université de la Saskatchewan, Dr Anurag Saxena, la rétention des médecins en région demeure un défi de taille.

La réalité est que beaucoup d'entre eux finissent par partir après la fin de leur contrat.

Le gouvernement l’a mandaté afin de réaliser une étude sur cette question.

Cela dit, certains, comme Steven Lewis, consultant en politiques de la santé et professeur adjoint à l’Université Simon Fraser, soulèvent des questions d'éthique liées au recrutement à l’étranger.

Je pense qu’il y a une forme d’hypocrisie liée au fait qu’un pays riche comme le Canada, qui forme de plus en plus de médecins, s’en remet toujours au recrutement de médecins à l’étranger , dit-il.

Selon lui, des pays comme le Nigeria, l'Inde et le Pakistan ont une fraction du nombre de médecins que nous avons [...] et ces pays ont besoin de leurs médecins .