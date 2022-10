Sigma-RH de Montréal fait l’acquisition de Timesphere de Saguenay

Cette acquisition permettra de créer une vingtaine d'emplois.

Il s’agit d’un investissement de 20 M$ sur cinq ans.

La gestion des horaires représente un véritable défi pour les grands employeurs. Timesphere en a fait son expertise. Par cette acquisition, Sigma-RH veut ainsi se positionner sur le marché international.

Imaginez qu’un employé dit : "Moi, je peux travailler le lundi, mercredi et vendredi de telle heure à telle heure et on connaît ses compétences", et là, vous avez 1000 employés qui disent ça et on a des besoins de travail. Donc, le système va attribuer les quarts de travail automatiquement aux gens en permettant une certaine flexibilité également , a expliqué Patrice Poirier, président-directeur général de Sigma-RH.

Une partie des 20 M$ a déjà permis de déplacer les locaux de Timesphere sur la rue Racine et de les agrandir. Mais le gros des investissements servira à embaucher 20 employés, notamment des programmeurs-analystes.

Plus on va dans de grandes entreprises, plus les problèmes mathématiques deviennent complexes. Donc, il faut qu’on ajoute de la flexibilité dans nos modèles , a poursuivi Patrice Poirier.

Timesphere a des bureaux à Chicoutimi et Montréal, au Canada, ainsi qu'à Paris et au Mexique. Photo : Radio-Canada

Comme la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, souhaite développer le quartier numérique de Saguenay, elle voit dans cette acquisition la preuve que la ville est intéressante pour les entreprises du secteur.

On voit quelle ampleur aujourd’hui ça prend , s’est réjouie la mairesse.

Le quartier numérique situé au centre-ville de Chicoutimi compte désormais 21 entreprises.

Ça crée une synergie parce qu’entre entreprises, on se connaît, on se croise beaucoup plus, il y a beaucoup plus d’échanges qui se font , a estimé Renaud Grimard, premier vice-président de Sigma-RH.

D’après un reportage de Mélissa Paradis