La C.-B. se prépare à sa première rivière atmosphérique depuis les inondations de 2021

Après une longue période de sécheresse, les autorités demandent à la population britanno-colombienne de se préparer à affronter la pluie, des vents forts et des pannes d’électricité.

Des bulletins météorologiques spéciaux d’Environnement Canada ont été publiés pour la côte de la Colombie-Britannique, ainsi que des alertes de pluie pour la région de Vancouver et une bonne partie de l'intérieur de la province.

Une cinquantaine de millimètres de pluie vont s'abattre sur Metro Vancouver jeudi, et il y aura des vents du sud-est de 50 km/h avec des rafales à 70 km/h près du détroit de Georgia. Des quantités de pluie encore plus importantes sont prévues dans les secteurs montagneux.

De la pluie et des vents forts sont aussi prévus jusqu’à jeudi matin pour la côte nord et la côte centrale de la Colombie-Britannique. Ces régions pourraient recevoir entre 50 mm et 100 mm de pluie en 24 heures.

Par ailleurs, on prévoit des vents du sud de près de 80 km/h sur les secteurs côtiers à découvert de la côte nord et des vents du sud-ouest des vents de près de 90 km/h soufflant en rafales à 110 km/h sur les secteurs côtiers à découvert de la côte centrale.

Environnement Canada explique que les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes et que des inondations sont possibles.

C’est une rivière atmosphérique qui, en novembre 2021, a causé de graves inondations et glissements de terrain dans la vallée du Fraser.

Impact de la sécheresse

Des arbres affaiblis par la sécheresse pourraient plus facilement tomber et causer des pannes d’électricité, explique BC Hydro. Photo : Radio-Canada / Philippe Moulier

BC Hydro ajoute que, en raison de la longue période de sécheresse suivie de pluies torrentielles, des pannes d’électricité sont à prévoir cet automne et cet hiver.

Des arbres affaiblis par la sécheresse pourraient plus facilement tomber et causer des pannes d’électricité, explique la société d'État.

Ce sont des conditions qui ressemblent à celles de 2015 et de 2018, lorsque des tempêtes ont causé des pannes importantes en raison de conditions aggravées par la sécheresse précise BC Hydro dans un communiqué.

Les autorités conseillent à la population de préparer une trousse d’urgence, ainsi qu'une lampe de poche, des piles supplémentaires, une trousse de premiers soins, des denrées non périssables et de l’eau embouteillée en cas de besoin.