Le N.-B. ouvre la voie à des chirurgies simples effectuées à l’extérieur des hôpitaux

[Le nouveau projet de loi] nous permet de rembourser les services qui sont faits en dehors des régies régionales de la santé , explique-t-il.

Pour l’instant, seules les chirurgies de la cataracte seront remboursées, dans le cadre d’un projet pilote d’une durée de deux ans qui serait lancée à Bathurst.

Une opération de la cataracte. Photo : CBC

Ce partenariat entre le Réseau de santé Vitalité et la Clinique d’Ophtalmologie Acadie-Bathurst pour les chirurgies de la cataracte a été annoncée le mois dernier.

Le réseau disait alors que l'initiative permettrait de faire passer le nombre chirurgies hebdomadaires d'un peu plus de 30 à environ 75 et permettrait de libérer deux jours de chirurgie par semaine pour d'autres procédures à l'Hôpital régional Chaleur.

Bruce Fitch, ministre de la Santé au Nouveau-Brunswick. Photo : CBC

Bruce Fitch prévoit que d’autres interventions, comme des coloscopies, s’ajoutent à la liste des services remboursés.

Il affirme que déjà, des cliniques privées dans différentes régions de la province souhaitent offrir des chirurgies.

Refus de la province d’inclure les services d’avortement

Si les cataractes, les coloscopies et d’autres services sont envisagés dans la liste des services remboursés, pas question d’ajouter les services d’avortements au projet de loi, a dit Bruce Fitch mercredi.

Selon lui, les réseaux de la santé estiment qu’il n’y a pas de besoin pour des services d’avortement en clinique privée.

Il affirme que, selon lui, les régies de santés n'ont pas de listes d’attente pour les avortements et que cette procédure peut déjà être obtenue rapidement.

Rassemblement pour exiger un meilleur accès à l'avortement au Nouveau-Brunswick, le 9 juillet 2022 devant l'Assemblée législative à Fredericton. Photo : CBC / Isabelle Leger

Le chef de l’opposition officielle, Rob McKee, rétorque que le problème des avortements en est un d'accès et non de listes d’attentes. Il croit que la loi devrait permettre le remboursement de cette procédure au privé.

Je trouve que c’est ironique qu’on va pas avoir de financement pour les avortements, ça fait quelques années maintenant qu’on demande que cette procédure soit financée dans une clinique ici à Fredericton, et puis on dit non, tu sais, on ne finance pas des cliniques privées, mais là on voit que pour soulager les listes d’attente pour d’autres chirurgies, c’est ça exactement qu’on fait , clame-t-il.

Inquiétudes de l’opposition

Le ministre Bruce Fitch souhaite que l’opposition appuie le projet de loi, afin qu’il soit adopté rapidement.

L’opposition a toutefois des réserves.

Pour la réduction des listes d’attente, c’est un pas en avant. Mais nous avons des préoccupations quant au modèle , dit Rob McKee.

Rob McKee, chef de l'opposition officielle du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Les libéraux s’inquiètent, par exemple, que des infirmières quittent les hôpitaux pour se diriger vers des cliniques privées subventionnées par Medicare, si la loi est adoptée. Les hôpitaux sont déjà bien assez engorgés, rappelle Rob McKee.

« Si une compétition se créée entre les hôpitaux et les cliniques — privée ou non — pour recruter des les mêmes employés, ça pourrait devenir problématique. » — Une citation de Rob McKee, chef de l’opposition officielle

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, qualifie ce projet de loi d’extrêmement problématique .

[Le gouvernement] va ouvrir la porte pour la corporisation de notre système de santé, pour les chirurgies, au Nouveau-Brunswick , condamne-t-il.

David Coon dit néanmoins qu’il pourrait être plus réceptif à l’idée si les services étaient offerts par des cliniques gérés par des médecins locaux.