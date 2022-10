Le camping Havana Resort pourrait perdre son permis d’alcool

Après sept jours d’audience, le procureur du contentieux de la Régie des alcools, Me Charles Tanguay, a prononcé sa plaidoirie au tribunal ce mercredi.

Les motifs évoqués vont de potentiels liens étroits avec le crime organisé , au non-respect de la Loi sur la qualité environnementale, en passant par des enjeux d’acceptabilité sociale.

Selon Me Tanguay, il s’agit d’un cas particulier, puisqu’il affirme qu'il est rare de constater un si grand nombre de manquements dans un seul dossier.

Il soutient que les noms des propriétaires et actionnaires actuels du camping seraient utilisés comme prête-noms pour le réel bénéficiaire, Dominic Perrier. Même si son nom ne figure pas au Registraire des entreprises, ce serait lui qui prendrait les décisions. Selon le procureur, ses filles, les deux femmes actionnaires de l'entreprise, auraient été incapables de répondre à des questions de bases sur le financement et le fonctionnement de l’entreprise.

La Régie juge que M. Perrier est dans l’incapacité d’exercer avec intégrité les activités liées au permis d'alcool de l'établissement, en raison de liens présumés avec le crime organisé .

Me Tanguay évoque aussi d’autres arguments pour sévir contre l’entreprise. Par exemple, il soutient que la police est intervenue à près de 100 reprises pour des plaintes de bruits et de multiples infractions environnementales.

Le camping aurait aussi fait fi, à plusieurs reprises, des mesures sanitaires.

Le Camping Havana se défend

L’avocat de l’entreprise affirme quant à lui que les situations problématiques liées à la nuisance sont maintenant anecdotiques, et qu’il y a eu beaucoup d’améliorations au camping dans les dernières années. Même chose pour l’environnement.

Dominic Perrier estime qu’il n’y a aucune preuve tangible de lien entre lui et le crime organisé, et assure que ce sont ses filles qui contrôlent l’entreprise.

Le procureur n’avait aucun lien. Le seul lien qu’il a pu dire, c’est qu’en 2014, une résidence qui m’appartenait, que j’ai louée à une dame, son mari avait possiblement un lien avec le crime organisé. C’est tout ce qui a été dit dans tout ça, depuis deux semaines qu’on écoute les plaidoyers de tout le monde, les policiers et tout. C’est la seule et unique chose qu’ils ont dite , assure-t-il.

Je pense que la régie a comme devoir de nous autoriser un permis d’alcool. C’est notre façon à nous de pouvoir gérer le camping et gérer et contrôler les sorties d’alcool. Je crois que c’est un must qu’on ait un permis d’alcool , ajoute-t-il.

« Tout ce qu’on a entendu depuis deux semaines, c’était triste. [...] Ça cause de gros préjudices à moi et à ma famille. » — Une citation de Dominic Perrier, père des actionnaires

Il dit aussi avoir investi massivement pour régler le problème environnemental lié aux eaux usées du camping. Toutes ces choses d’environnement là n’ont rien à voir avec notre permis d’alcool, mais quand même, on veut être conformes avec toutes ces choses-là. C’est l’héritage des enfants, et je ne crois pas que qu’est-ce qu’on veut, c’est leur laisser des problèmes.

« C’est un peu difficile de concevoir que des gens peuvent penser qu’on est un prête-nom pour notre père, alors qu’il est là seulement comme mentor pour nous, et que c’est pour notre héritage, et pour notre bien à nous et à toute la famille. » — Une citation de Ariane Perrier, co-actionnaire du Camping Havana

Le nouveau conseil a récemment annulé toutes les amendes en lien avec le bruit. Le conseil a par ailleurs adopté une résolution pour appuyer le camping Havana Resort, qui, selon le maire de Maricourt Daniel Gélineau, est très important pour l’économie de la municipalité.

Les commentaires des citoyens qu'on a sont très positifs en général. [...] Au niveau économique, ça fait tourner d'autres petites entreprises de la région. Économiquement parlant, ça ne serait pas une bonne chose si ça fermait. Ça représente quand même environ 8 % des taxes municipales.

Une décision devrait être rendue dans cette affaire au plus tard dans trois mois.