Motion d’appui pour les acériculteurs qui réclament plus d’hectares en forêt publique

L'objectif de cette demande de la part des acériculteurs est d'assurer l'avenir de l'industrie en permettant à certaines entreprises acéricoles de prendre de l'expansion et à de nouvelles de voir le jour.

Le président du syndicat des Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Justin Plourde, explique que, par cette réservation, les acériculteurs souhaitent pouvoir aménager ces hectares de forêt publique en concertation avec l'industrie du bois, afin de permettre certaines coupes de bois tout en préservant les meilleurs érables pour la production de sirop.

« Les prix des lots à bois explosent. Donc, c'est difficile pour quelqu'un qui veut démarrer, pour un jeune, d'acquérir tous les équipements, d'acquérir les lots boisés requis pour démarrer. » — Une citation de Justin Plourde, président du syndicat des Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

C'est pour ça que c'est important que les gens puissent avoir des superficies définies pour l'acériculture, qui sont aménagées pour l'acériculture, afin que des jeunes qui veulent démarrer ou qui veulent se consolider puissent le faire , poursuit-il.

Claude Fecteau, un acériculteur de Matapédia, abonde dans le même sens.

Son entreprise compte 32 000 entailles, dont 4500 en forêt publique.

Le fait de pouvoir entailler des arbres de la forêt publique, non loin de sa forêt personnelle, lui a permis d'agrandir son entreprise et d'offrir de l'emploi à six personnes de 20 à 30 semaines par année.

Il aimerait sentir que Québec reconnaît l'industrie acéricole au même titre que celle du bois. Pour lui, l'acériculture est aussi une façon de garder son coin de pays vivant.

« Dans l'acériculture, il se passe de quoi chaque année, puis la richesse est répartie. Tandis qu'au sciage, ils vont venir une fois tous les 25 ans. Puis, on ne les revoit plus. » — Une citation de Claude Fecteau, acériculteur

Les acériculteurs revendiquent la réservation de ces hectares depuis 2020. Ils dénonçaient alors le fait que la Stratégie nationale de production de bois du ministère des Forêts ne tenait pas assez compte, à leurs yeux, de l'industrie du sirop d'érable.

Québec a rencontré et sondé les acériculteurs depuis. En mai dernier, le gouvernement a accepté de réserver 24 000 hectares à l'acériculture.

Cette superficie reste insuffisante pour les acériculteurs et c'est la raison pour laquelle ils reviennent à la charge en encourageant les municipalités à les soutenir dans ces démarches.

Des 24 000 hectares de forêt publique réservés par Québec aux acériculteurs, 14 000 le sont au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Au Québec, une entaille sur cinq est exploitée en forêt publique.

Selon le syndicat des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, il faudrait120 millions de nouvelles entailles d'ici 2080 pour répondre à la demande de sirop d'érable.

Une industrie importante pour la région

Plus de 600 entreprises œuvrent en acériculture au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, selon les données des Producteurs et Productrices acéricoles du Québec. Cela représente 9 millions d'entailles, dont près de la moitié se situent en forêt publique.

La valeur des produits de l'érable s'établit à près de 113 millions de dollars par année pour les deux régions.

« Je ne vous cacherai pas que l'industrie acéricole au Témiscouata est extrêmement importante. Quand on considère les emplois directs et indirects, assurément, on parle de plus de 1000 emplois. » — Une citation de Serge Pelletier, préfet de la MRC de Témiscouata

Plusieurs municipalités du Témiscouata, dont Témiscouata-sur-le-Lac et Lac-des-Aigles, ont adopté une résolution d'appui à la demande des acériculteurs. Cette industrie est en plein essor dans la MRC , selon le préfet Serge Pelletier.

C'est en plein développement et il y a un fort potentiel de développement acéricole en forêt publique et en forêt privée au Témiscouata dans les prochaines années , ajoute-t-il.

Il indique, par ailleurs, que les relations entre les producteurs de bois et les producteurs de sirop d'érable sont généralement bonnes dans la région.

Serge Pelletier explique que la MRC travaille à faire en sorte que les deux industries s'entendent pour développer le plein potentiel de la forêt, en planifiant mieux son aménagement.

Les acériculteurs souhaitent mieux aménager certains segments de forêt publique pour la récolte de l'eau d'érable. (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Les producteurs acéricoles disent avoir hâte de rencontrer la nouvelle ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina.

Justin Plourde dit se réjouir de sa nomination, tout en rappelant que les attentes des acériculteurs sont grandes à son égard.