Le Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka est déçu d’avoir été exclu par les préfets

De nouvelles révélations de La Presse mercredi matin concernant le projet d'aire protégée de la Péribonka font réagir. Les préfets de la région confirment qu'ils ont demandé à ce que le comité qui milite pour la sauvegarde de cette rivière soit exclu des discussions avec le gouvernement.

Ils en ont fait la recommandation, via la Conférence des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans une lettre envoyée au ministre de l'Environnement, Benoit Charette. Les préfets disent notamment vouloir éviter que des groupes de pression locaux provoquent un débat trop émotif.

Tous les préfets comme ça qui s’acharnent à vouloir neutraliser un groupe de citoyens, dans le fond, qui ne veulent que mettre en valeur un joyau naturel dans notre région, on peut dire que ça vole assez bas , a déploré Ève Tremblay en entrevue mercredi.

La porte-parole du Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka, Ève Tremblay Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Le comité doit jeter les paramètres de l’aire protégée qui sera créée sur les abords de la rivière Péribonka au nord du lac Saint-Jean. En septembre 2021, après que les coupes forestières aient été annulées dans le secteur à la suite de pressions, Benoit Charette avait indiqué que la superficie demeurait à déterminer, de même que le degré de protection qui sera accordé.

Les préfets prétendent que l'Alliance forêt boréale (AFB), qui est contre le projet, sera elle aussi exclue des discussions. Or, tous les préfets qui participeront au comité sont membres de cette alliance, qui regroupe des élus des communautés forestières et des représentants des travailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord.

Yanick Baillargeon prétend pour sa part qu'il mettra uniquement son chapeau de préfet de la MRC du Domaine-du-Roy durant ces discussions et non son chapeau de président de l' AFB .

Le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy et président de l'Alliance forêt boréale, Yanick Baillargeon Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

Quand je m’assois à la table d’une des représentations que je fais, la première chose que je me dis, c’est: "Bon, c’est quoi la mission de mon organisation à laquelle je préside et où je suis convoqué aujourd’hui." C’est là qu’on fait la coupure. Je comprends que c’est difficile à comprendre de l’extérieur, mais on essaie toujours de faire le maximum justement pour faire cette coupure-là et je pense que c’est important de le faire , a-t-il commenté.

Des menaces considérables

Au lendemain de l’annulation des coupes dans le secteur de la rivière Péribonka, l’Alliance forêt boréale avait fustigé la création d’aires protégées sur le territoire de coupe régional.

Tous les projets d’aire protégée ont des impacts directs sur la possibilité forestière puisque ces superficies sont exclues des forêts aménagées. Il est clair que ces projets sont des menaces considérables pour la foresterie régionale, car en diminuant la possibilité de récolter la forêt, c’est toute la grappe industrielle reliée à la filière forestière qui est menacée et en finalité, ce sont des milliers de travailleurs et leurs familles qui écoperont , avait dit le président à l’époque, Pascal Cloutier, alors qu’il était aussi maire de Dolbeau-Mistassini.

Avec les informations d'Andréanne Larouche