Un malfaiteur se fait passer pour la boutique Kitsch afin d’obtenir des photos intimes

« Ça me fait vraiment peur, et j’espère vraiment que vous allez être vigilantes ». La propriétaire de la boutique sherbrookoise Kitsch, Stéphanie Dubreuil, a lancé cet avertissement sur les réseaux sociaux. Plusieurs de ses clientes, employées et amies ont reçu des courriels douteux les invitant à devenir modèles pour promouvoir une nouvelle collection de lingerie au cours des derniers jours.