Vols dans des voitures : sensibilisation accrue à Trois-Rivières

La vague de vols dans des voitures à Trois-Rivières préoccupe les autorités. C’est pourquoi la police de cette municipalité accentue la sensibilisation et la prévention en distribuant des affichettes de portière à certains endroits ciblés dans la ville.

La police de Trois-Rivières est bien au fait de la situation qui touche en ce moment les secteurs de Pointe-du-Lac et de Saint-Sacrement.

Des patrouilleurs se sont d’ailleurs rendus dans les quartiers concernés mercredi matin afin de distribuer des affichettes de portière, a indiqué le porte-parole de la police, le sergent Luc Mongrain.

Sur les affichettes de portière sont notamment indiquées des consignes de prévention. Parmi les plus impératives, on conseille à la population de bien verrouiller les portières des véhicules et de ne pas laisser d'objets de valeur à vue.

Des efforts de sensibilisation sont aussi déployés sur les réseaux sociaux, vers lesquels plusieurs citoyens se sont tournés pour dénoncer les vols dont ils ont été victimes. La vigilance des patrouilleurs dans les secteurs concernés est également accrue.

Le véhicule d'une résidente a été vandalisé il y a quelques jours. Photo : Gracieuseté / Facebook / Gyna Lapointe

L’importance de porter plainte

Même si les biens volés ne sont pas d’une grande valeur, le sergent Mongrain encourage les citoyens à porter plainte.

On incite les gens à nous contacter dans le but d’avoir le bon portrait de la situation dans un secteur donné , explique-t-il.

Avec les informations de Raphaël Brouillette