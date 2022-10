Il y a 30 ans, le 27 octobre 1992, un jugement de la Cour fédérale du Canada oblige les Forces armées canadiennes à cesser leur politique discriminatoire à l’endroit des personnes homosexuelles. Durant des décennies, l’armée canadienne et la GRC se sont livrés à une chasse aux sorcières à l’endroit des gais et lesbiennes dans leurs rangs, comme en témoignent nos archives.

La discrimination contre les homosexuels dans la fonction publique commence dans les années 1950, au moment de la guerre froide. On craint alors que les gais et les lesbiennes représentent un risque pour la sécurité nationale, car leur sexualité pourrait servir de prétexte à du chantage.

Une unité spéciale est formée au sein de la police militaire pour protéger les Forces armées canadiennes contre la présence d’éventuels espions communistes. Les homosexuels deviennent une cible, car on les croit plus susceptibles de mener une double vie.

Lorsqu’elle fait son entrée dans l’armée à la fin des années 1980, Michelle Douglas décide de rester dans le placard pour servir son pays. À cette époque, la peur règne chez les militaires gais et lesbiennes qui doivent cacher à tout prix leur orientation sexuelle.

Michelle Douglas se fait interroger par la police militaire en 1988 durant deux jours et finit par dévoiler son secret. Au sein de l’armée canadienne, un membre avoué de la communauté LGBTQ pouvait parfois garder son emploi, mais se voyait privé d’augmentations de salaire, de promotions, d’avancement, et ce, durant toute sa carrière.

« C’était assez triste, la plupart fondaient en larmes vu que ce n’était pas accepté. […] On arrivait dans leur vie personnelle et on la bouleversait complètement. C’était poussé fort. » — Une citation de Raymond Giguère, ancien policier militaire

Michelle Douglas, elle, se voit exclue des Forces armées canadiennes. À 28 ans, elle décide de contester cette décision devant la Cour fédérale en invoquant la Charte canadienne des droits et libertés. C’est ce cas judiciaire qui mène à l’abolition des pratiques de discrimination en 1992.

L’animateur Robert Guy Scully s’entretient avec le député néo-démocrate de Burnaby, Svend Robinson. Il est question du débat autour de la discrimination pratiquée dans les Forces armées canadiennes et la GRC contre les homosexuels.

Avant l'affaire Douglas, un comité parlementaire recommande dès 1986 à l’unanimité que cesse le rejet des homosexuels dans l’armée et au sein de la GRC.

Le 11 janvier 1986, à l’émission d’affaires publiques Impact, l’animateur Robert Guy Scully rencontre Svend Robinson. Ce député du NPD dans Burnaby en Colombie-Britannique mène alors une campagne contre la discrimination pratiquée dans les Forces armées canadiennes et la GRC. Les mentalités sont difficiles à changer.

Comme le mentionne Svend Robinson en 1986, partout au pays les sondages montrent que les Canadiens sont prêts à accepter la fin de la discrimination basée sur l’orientation sexuelle en matière d’emploi, de logement et d’accès aux services .

« Sur le terrain des uniformes, si je puis dire, c’est-à-dire les corps policiers et l’armée, ça énerve beaucoup de gens et particulièrement les responsables de ces institutions-là. Entre 1981 et 1984, on a congédié une centaine de personnes sous ce seul motif. » — Une citation de Robert Guy Scully

Au courant des années 1980, ailleurs en Occident, les gais et lesbiennes ne sont pas non plus les bienvenus dans l’armée. En Grande-Bretagne et en Espagne, c’est un crime d’être un homosexuel dans les forces armées. En Allemagne, un général a vu sa carrière ruinée parce qu’il avait été aperçu dans un bar gai. Les États-Unis ne sont pas en reste.

En 2010, le débat fait toujours rage aux États-Unis concernant la présence de personnes homosexuelles dans l’armée.

Michelle Douglas s’est battue pour l’égalité des minorités sexuelles dans l’armée. Photo : Radio-Canada

Le 16 novembre 2010, le journaliste Marc-Antoine Ruest présente au Téléjournal un reportage qui revient sur la chasse aux sorcières dont les homosexuels étaient victimes avant 1992 dans les Forces armées canadiennes.

Jusqu’en 1992, la délation est encouragée et même obligatoire. Si un membre de la GRC ou des Forces armées a des soupçons sur un collègue, il doit le rapporter. Le fautif est ensuite interrogé comme un criminel.

Dans le reportage, d’ex-militaires témoignent.

Darl Wood était militaire au courant des années 1970. Lorsque l’unité d’enquête a découvert qu’elle était lesbienne, elle a été interrogée durant toute une journée. Même après ses aveux, la police militaire a continué à la questionner sur ses relations intimes et ses pratiques sexuelles. Un événement qui l'a troublée à jamais. Les interrogations des personnes présumées homosexuelles étaient souvent humiliantes et traumatisantes.

Après 1992, une fois la politique d’exclusion abolie, certains membres des Forces armées qui avaient été congédiés sont réintégrés, et les restrictions en regard du salaire et de l’avancement sont abolies.

En 2017, le gouvernement fédéral présente officiellement ses excuses aux membres LGBTQ discriminés par les Forces armées canadiennes.