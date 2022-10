Inonder les places publiques

Les parcs, les esplanades et les squares urbains sont généralement déserts lors des fortes pluies. Pourquoi ne pas s'en servir pour absorber momentanément le trop-plein des eaux de ruissellement?

Ces espaces multifonctions se multiplient dans les villes, ici et ailleurs dans le monde, pour limiter les dégâts causés par un climat qui se réchauffe de plus en plus.