La Nouvelle-Écosse critiquée pour son injonction contre les manifestants antivaccins

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse est allé trop loin dans ses efforts pour limiter les manifestations au printemps 2021, estime la plus haute cour d'appel de la province.

Dans une décision unanime rendue mercredi, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse conclut que le gouvernement provincial n’aurait pas dû demander une injonction ex parte et que la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse n’aurait pas dû autoriser une interdiction aussi radicale des manifestations.

Le 14 mai 2021, le gouvernement libéral alors au pouvoir en Nouvelle-Écosse avait demandé et obtenu une injonction, afin d’empêcher les rassemblements prévus le lendemain par des personnes désirant manifester leur opposition aux mesures de lutte contre la COVID-19, notamment la vaccination et le port du masque.

Le gouvernement qui était dirigé par le premier ministre Iain Rankin estimait que ces rassemblements causaient un important risque de santé publique, à un moment où les cas de COVID-19 et les hospitalisations causées par cette maladie atteignaient un niveau jusque-là sans précédent dans cette province.

Une injonction ex parte se fait sans que la présence de la partie défenderesse soit requise. Or, souligne la Cour d’appel, le gouvernement avait identifié les défendeurs, c’est-à-dire des groupes ou des individus qui faisaient la promotion des rassemblements : Freedom Nova Scotia, Amy Brown et Dena Churchill.

Puisque la province a pris le temps d’identifier et de nommer les défendeurs, ceux-ci auraient dû être informés de la démarche judiciaire et avoir la chance d’y répondre, estiment les juges de la Cour d’appel.

Iain Rankin (à gauche), premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et le Dr Robert Strang (à droite), médecin hygiéniste en chef de la province, le 29 avril 2021 à Halifax. Photo : Len Wagg / Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

En dépit de l’injonction, quelques dizaines d’opposants aux directives sanitaires ont manifesté sur la colline de la Citadelle d’Halifax le 15 mai 2021.

Le même jour, d’autres citoyens ont tenu, ailleurs à Halifax, un rassemblement de soutien aux droits des Palestiniens. Cette manifestation, qui n’était pas spécifiquement visée par la demande d’injonction de la province, a aussi été déclarée illégale par la police municipale, qui a dit avoir distribué 21 contraventions au total à ces deux événements.

Interdiction trop étendue

Même si l’injonction a été levée, la cour a accepté d’entendre l’appel intenté par l’Association canadienne des libertés civiles ( ACLC ). Cet organisme arguait que la situation avait soulevé d’importantes notions de droits et de libertés qui demeuraient pertinentes même après la levée de l’injonction.

L’injonction s’est appliquée non seulement à ceux qui planifiaient de contrevenir aux ordres de santé publique le 15 mai 2021, mais aussi à tout le monde dans la province, à n’importe quel moment , ont écrit les juges de la Cour d’appel.

La décision, unanime, a été rendue par les juges de la Cour d'appel Joel Fichaud, Peter Bryson et Duncan Beveridge. Le premier a été nommé à la cour par l’ex-premier ministre libéral Jean Chrétien, et les deux autres, par l’ex-premier ministre conservateur Stephen Harper.

Le juge de la Cour suprême provinciale qui avait autorisé l’injonction, Scott Norton, avait quant à lui été nommé par le premier ministre Justin Trudeau.

La décision de mercredi mentionne aussi les arguments proposés par le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le Dr Robert Strang, qui était intervenant dans cette cause.

Les juges de la Cour d’appel écrivent que le juge Norton, en accordant l’injonction, s’était trop fié aux prédictions de risques futurs qui allaient découler, selon le Dr Strang, de la contravention aux règles de santé publique par des manifestants.