30 personnes en situation de handicap se cherchent une famille d’accueil

Dans le but de dénicher de nouvelles familles d’accueil, le CISSS du Bas-Saint-Laurent, qui compte 362 places en ressources de type familial pour des usagers en situation de handicap, lance une campagne de recrutement.

« Actuellement, avec le vieillissement de la population, on fait face à des ressources qui prennent leur retraite. On a aussi des familles naturelles qui sont plus âgées et moins capables de prendre soin de leurs proches. »