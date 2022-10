Le peintre du noir et de la lumière, Pierre Soulages, est mort à 102 ans

Grand et toujours vêtu de noir, Pierre Soulages a acquis une renommée mondiale avec ses grandes toiles aux mille nuances de noir, qu'il appelait noir-lumière ou outrenoir .

Pendant plus de 75 ans, il a tracé inlassablement son sillon, s'attirant la reconnaissance des institutions culturelles et du marché de l'art qui en a fait un des artistes français les plus cotés de son vivant.

Le président français, Emmanuel Macron, lui a rendu hommage en publiant sur Twitter une photo de lui avec l'artiste. Pierre Soulages avait su réinventer le noir, en y faisant jaillir la lumière. Par-delà le noir, ses œuvres sont des métaphores vives où chacun de nous puise l'espoir , a-t-il écrit.

Une technique découverte par hasard

Une grande rétrospective Soulages au musée du Louvre l'année de ses 100 ans a eu lieu en 2019, dans laquelle le musée l'a qualifié de « figure majeure de la peinture non figurative ».

Les premières peintures brun-noir de l'artiste en brou de noix ont conduit aux œuvres qui ont défini sa vie : ses peintures outrenoires . Celles-ci sont presque toujours d'un noir pur, avec de la peinture pressée sur d'immenses toiles, puis grattée avec des couteaux et caressée avec des pinceaux à un degré quasi sculptural.

Pierre Soulages a découvert la technique en 1979 alors qu'il travaillait sur une peinture qu'il considérait comme un échec. Puis il s'est rendu compte que la peinture était réfléchissante, que la lumière vient de la couleur qui est l'absence de lumière. La réflexion des personnes qui observent l'œuvre et la lumière du jour changeante font partie de l'art, qui, selon lui, crée un nouvel espace mental.

Reconnu internationalement

Pierre Jean Louis Germain Soulages est né à Rodez, dans le sud de la France, en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il a grandi avec une fascination pour les vieilles pierres, les paysages et l'artisanat.

Ses débuts dans la peinture en 1936 et 1937 lui ont donné l'ambition de travailler à Paris. Au cours d'un passage à Montpellier à cette époque, il a rencontré sa future épouse, Colette Llaurens, qui est restée avec lui pour le reste de sa vie.

En 1943, Pierre Soulages a fait une rencontre importante avec l'artiste Sonia Delaunay qui l'a initié à l'art abstrait. Cependant, ce n'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il a servi, que le jeune peintre a pu ouvrir son premier atelier dans la capitale française. Il a tenu sa première exposition en 1947.

Il n'a cessé d'acquérir une reconnaissance internationale, et particulièrement aux États-Unis dans les années d'après-guerre.

Un trésor national en France

Les œuvres de Pierre Soulages ont figuré dans les principales expositions américaines des années 1950, notamment au Museum of Modern Art (MoMA) de New York, en 1955.

En France, il était considéré comme un trésor national. Son héritage comprend la réalisation de 1987 à 1994 de quelque 104 vitraux pour l'abbaye romane Sainte-Foy de Conques – un site qui l'avait marqué lorsqu'il l'avait visité, enfant.

À l'occasion d'une rétrospective au Centre Pompidou à Paris en 2009, il a indiqué qu'il ne pouvait pas déterminer quand il était tombé amoureux du noir. Il s'était alors lancé dans une ode en soulignant que le noir représentait l'anarchie, la révolte, le deuil, mais qu’il était aussi là pour faire la fête.

Pierre Soulages, que le Centre Pompidou a qualifié de plus grand peintre de la scène française actuelle , a été prolifique jusqu'à la fin de sa vie. Au fil des décennies, il a fait l'objet de rétrospectives dans le monde entier, de Houston, aux États-Unis, à Séoul, en Corée du Sud. En 2001, il est devenu le premier peintre vivant à être exposé à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, en Russie.

Le musée Soulages a ouvert dans sa ville natale de Rodez, dans le sud de la France, en 2014.