Un troisième indicatif régional sera introduit au Manitoba d’ici la fin octobre

L'introduction de ce nouvel indicatif régional est due à une demande croissante de numéros de téléphone dans la région.

Le nouvel indicatif garantira la disponibilité d'un nombre suffisant de numéros de téléphone pour répondre aux demandes futures. Il sera introduit progressivement à partir du 29 octobre, selon un communiqué de presse publié mercredi.

Après cette date, les résidents et les entreprises qui demandent un nouveau numéro de téléphone pourront en recevoir un avec le nouvel indicatif régional , indique Kelly T. Walsh, gestionnaire de programme de l'administrateur de la numérotation canadienne.

Les numéros existants conserveront le même indicatif régional après l'introduction du nouvel indicatif, et les zones d'appel local resteront les mêmes.

Les entreprises utilisant des systèmes de communication qui limitent les appels interurbains devront ajouter le 584 comme indicatif régional local, selon l’Alliance des télécommunicateurs.

Le Manitoba a reçu son premier indicatif régional, le 204, en 1947, et le 431 a été attribué à la province en 2012.

Certaines combinaisons sont réservées aux lignes de services comme le 311,le 811 et le 911. D’ailleurs, un nouveau numéro de services fera son apparition en novembre 2023 partout au Canada et aux États-Unis : le 988 donnera accès à des ressources en santé mentale et en prévention du suicide.