Tempête Fiona : des milliers de casiers à homard récupérés entre le N.-B. et l’Î.-P.-É.

Les résidents de l’Atlantique se souviendront probablement longtemps de la tempête Fiona et des ravages qu’elle a causés. C’est le cas des pêcheurs de homard qui ont perdu des milliers de casiers à la suite de son passage. Aujourd’hui, une grande partie de ces casiers ont été retrouvés et l’heure est au constat des dégâts.

L’Union des pêcheurs des maritimes (UPM) travaille d’arrache-pied depuis la fin de la saison de pêche au homard dans la zone 25 pour récupérer les casiers à homard visibles dans la mer, le long des côtes du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Mercredi, Luc LeBlanc, conseiller en pêche pour l’UPM, a participé à cette opération de nettoyage à Shédiac, un travail de longue haleine , selon lui.

Luc LeBlanc, conseiller en pêche, Union des pêcheurs des maritimes Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

On prend les engins perdus qui ont été débarqués sur l’Île-du-Prince-Édouard et on les ramène ici pour les trier, les répertorier et ensuite les redistribuer aux pêcheurs, si effectivement les engins sont réutilisables.

Chaque casier a une étiquette unique qui permet de retrouver son propriétaire, qui sera sûrement heureux de la nouvelle, car chaque casier avec bouée et cordage vaut environ 300 dollars.

Des milliers de casiers en mer

Le nombre total d’engins de pêche perdus en mer reste encore un mystère, mais Luc LeBlanc estime qu’il y a au moins 1000 cages qui ont été récupérées jusqu’à présent. Et il y a probablement un autre 2000 cages du côté de l’Île-du-Prince-Édouard!

« C’est du jamais vu, on n’a jamais eu des pertes comme ça! » — Une citation de Luc LeBlanc, conseiller en pêche, UPM

Luc LeBlanc estime que les casiers à homard perdus en mer, appelés aussi engins de pêche fantôme, doivent absolument être récupérés, principalement pour protéger la ressource.

Il [l’engin de pêche fantôme] va pêcher pour facilement une bonne année, donc c’est bon pour la ressource d’enlever ces engins fantômes parce qu’on évite du gaspillage de la ressource , dit-il.

Une étiquette est placé sur chaque casier à homard, ce qui permet à l'UPM de retrouver le propriétaire de l'engin de pêche. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Et le nettoyage ne s’arrête pas là. Des casiers de pêche se retrouvent aussi au fond de la mer et deviennent des déchets qu’il faudra aussi ramasser.

Surement qu'il reste des cages dans le fond de l’eau, c’est des cages qui ont été ensevelies par soit la vase ou le sable et là il va falloir y aller avec des équipements spécialisés , explique Luc LeBlanc.

Les casiers trop endommagés seront recyclés

Selon Luc LeBlanc, les casiers inutilisables se retrouvaient souvent au dépotoir, par manque d'option de recyclage.

Depuis 2020, une compagnie de recyclage de Saint-Jean accepte de se déplacer pour récupérer les casiers qui ne peuvent être réutilisés.

Il s’agit d’une première en Atlantique, selon Luc Leblanc qui communiquera bientôt avec l'entreprise, une fois que l'inventaire des casiers inutilisables sera fait.

Les casiers inutilisables seront recyclés par une compagnie de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Auparavant, les casiers trop endommagés se retrouvaient au dépotoir. Photo : Radio-Canada / Frédéric Cammarano

Cette grande opération de nettoyage pourrait encore durer deux semaines, selon le conseiller en pêche.

Il y a du positif dans toute cette histoire-là, mais il y a bien de la sueur aussi!

D’après le reportage de Frédéric Cammarano