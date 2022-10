Twitter perd ses adeptes les plus dynamiques, selon des documents internes

La réalité, selon des documents internes obtenus par l’agence Reuters, c’est que ce ne sont pas seulement quelques célébrités qui délaissent leur compte Twitter.

L’entreprise peine à retenir l’attention des internautes qui étaient les plus dynamiques sur le réseau social, ce qui pose un défi de taille pour son avenir.

Ces gazouilleuses et gazouilleurs intensifs (heavy tweeters) comptent pour moins de 10 % des adeptes du réseau social, mais produisent 90 % des publications et génèrent la moitié des revenus globaux.

Parmi les utilisatrices et utilisateurs intensifs, on considère les internautes qui se connectent de six à sept fois par semaine au réseau social et y publient au moins de trois à quatre messages durant la même période.

Leur nombre est en déclin depuis le début de la pandémie. Un document interne de Twitter pose la question explicitement : Où sont passés les tweeters? [utilisateurs et utilisatrices de Twitter].

Des tendances qui repoussent les publicitaires

Les contenus liés aux cryptomonnaies et ceux destinés à un public adulte (pornographie et nudité, notamment) sont ceux qui ont suscité la plus forte croissance d’intérêt auprès du public anglophone ces deux dernières années. Cela pourrait toutefois avoir l’effet de rendre la plateforme moins attrayante pour les publicitaires.

En même temps, les gazouillis concernant les nouvelles, le sport et le divertissement suscitent moins d’engouement sur la plateforme. Ce sont les discussions entourant ce type de contenus, donnant la réputation de place publique virtuelle , qui sont les plus séduisantes pour les publicitaires.

Twitter ne fournit pas de données sur la proportion de publications en anglais sur sa plateforme, mais ses recettes aux États-Unis représentent plus que les revenus de tous les autres marchés combinés, ce qui laisse penser que les publicités ciblant l’anglosphère demeurent les plus importantes, selon des analystes.

Les documents internes de Twitter ne permettent pas de tirer des conclusions fermes sur les raisons qui pourraient expliquer la baisse du nombre d’internautes qui utilisent avidement le réseau social.

Des membres du personnel de Twitter ont confié à l’agence de presse Reuters craindre que le souhait d’Elon Musk de relâcher la modération sur la plateforme – et également de mettre à la porte 75 % des membres de son personnel – pourrait nuire à la qualité des contenus.