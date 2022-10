Une circonscription au nom autochtone au cœur de Toronto

Le nom Taiaiako’n fait référence au village mohawk et sénéca qui se trouvait à Baby Point, au bord de la rivière Humber, il y a environ 400 ans.

Renommer la circonscription torontoise fait partie d’un effort pancanadien de la commission visant à souligner la présence historique des peuples autochtones dans certaines régions, comme c'était le cas sur le territoire devenu plus tard les quartiers de Parkdale et High Park.

La présence des peuples autochtones dans ces deux quartiers de l'ouest de Toronto remonte à l’ère des cultures Meadowood, il y a quelques milliers d’années, selon Catherine Tammaro du clan de la tortue tachetée.

Toute la région était très fréquentée par les peuples autochtones. J'en comprends que les gens voyageaient depuis très longtemps entre Rice Lake [à l'est de Toronto] et Serpent Mound, en Ohio. De là s’est développée une route de commerce, il y a des preuves de ce commerce dans le parc , affirme Mme Tommaro.

Bien que Taiaiako’n fut un village où vivaient les Mohawks et les Sénécas, Catherine Tammaro souligne que High Park et Parkdale sont des territoires traditionnels du peuple wendat. Elle qualifie le territoire comme étant un espace partagé entre peuples autochtones.

Elle se dit impressionnée qu’un organisme non autochtone du gouvernement ait fait cette proposition.

« En tant que personne Wendat, il y a habituellement des consultations avec les principaux acteurs. Je ne sais pas s'il y en a eu dans ce cas-ci, mais je suis favorable à ce changement et heureuse que des noms autochtones soient proposés. » — Une citation de Catherine Tammaro, membre du clan de la petite tortue

Préserver Parkdale

La députée provinciale de Parkdale-High Park, Bhutila Karpoche, est également en faveur de l’addition de Taiaiako’n au nom de la circonscription. Cependant, elle ne croit pas que le changement devrait se faire au détriment du nom du quartier Parkdale.

La députée néo-démocrate Bhutila Karpoche préférerait que l'ajout de Taiaiako’n ne se fasse pas au détriment du nom de Parkdale. Photo : Radio-Canada

Il est important de reconnaître l’histoire des peuples autochtones sur notre territoire et dans notre communauté. J'appuie l’inclusion d’un nom autochtone dans notre circonscription [...] mais ce n’est pas nécessaire de le faire aux dépens du nom de Parkdale.

La députée croit qu’il faut aussi célébrer les origines de Parkdale, un quartier qui a été la première destination de plusieurs groupes d’immigrants et qui représente une diversité de classes socio-économiques et qui résiste à l'embourgeoisement.

L’exclusion de Parkdale ne tient pas la route d'un point de vue géographique, ajoute-t-elle, puisque Taiaiako’n et High Park ne sont pas des secteurs du quartier. Elle propose donc que le nom Taiaiako’n soit tout simplement ajouté à Parkdale et High Park.

« Des circonscriptions qui portent trois noms ne sont pas rares. Nous avons proposé à la commission d’inclure le nom autochtone - nous croyons que nous devrions donner à plus de lieux des noms autochtones - mais également de garder Parkdale et High Park dans notre nom. » — Une citation de Bhutila Karpoche, députée provinciale de Parkdale–High Park

Le député fédéral Arif Virani est du même avis que son homologue provinciale.

J'applaudis les efforts de la commission de l'Ontario pour avancer la réconciliation avec les peuples autochtones de notre territoire [...] Néanmoins, il est crucial que Parkdale reste dans le nom pour que les résidents soient attendus et représentés à la Chambre des communes , affirme Virani.

Qu'en pensent les résidents de Parkdale?

Plusieurs résidents rencontrés sur les rues Jameson et King Ouest partagent ce point de vue : Parkdale doit rester dans le nom de la circonscription.

Les racines de Parkdale sont profondes, la circonscription doit garder Parkdale dans le nom. Cela dit, je suis en faveur et j'aimerais bien voir le nom autochtone associé à la circonscription , affirme Barbara Poplawski, une résidente du quartier et ancienne conseillère scolaire pour le conseil catholique de Toronto.

Parkdale est un quartier les plus diversifié de Toronto. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

J’adore Parkdale, j’adore le nom de Parkdale et ce que le quartier représente. Je crois aussi qu’on doit respecter le territoire et à qui il appartient et je suis heureuse du changement proposé , dit Leanne Hyland, qui habite Parkdale depuis quatre ans.

Catherine Tammaro est du même avis : elle croit que le nom de Parkdale représente la diversité du secteur et les différentes communautés qui s’y sont établies, notamment des Roms et des Tibétains.

Mais pour elle, qui est aussi membre du comité qui travaille pour renommer la rue Dundas, la proposition de la commission n’est qu’un début. Les parcs et rues de la ville devraient également être renommés afin de reconnaître l’histoire autochtone de la région, affirme-t-elle.

Nos peuples autochtones sont une fierté, nous avons une longue histoire dans la région et je pense que nous devons recevoir la reconnaissance que nous méritons. On a pris beaucoup aux Autochtones; en renommant ces lieux, on aide non seulement à la réconciliation mais aussi à raconter leur histoire

« Il y a un pouvoir immense qui est associé avec le changement de nom d’un endroit. » — Une citation de Catherine Tammaro

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Ontario remettra son rapport d'ici décembre, qui sera ensuite étiudié en comité parlementaire. Les noms et les limites des circonscriptions devraient être officialisés en avril 2024.