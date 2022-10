La pénurie d’ambulanciers persiste à Thunder Bay

À l'instar de plusieurs villes ontariennes, Thunder Bay éprouve un important manque d'ambulanciers, ce qui mène à de plus en plus de situations où aucune ambulance ne peut répondre à un appel d'urgence.

Le représentant syndical des ambulanciers de Thunder Bay, Rob Moquin, souhaite une augmentation d’effectifs. Selon lui, il faudrait accroître de façon significative le nombre d’ambulanciers sur le terrain, à Thunder Bay et dans le district.

Plusieurs facteurs contribuent à l'aggravation de la pénurie d'ambulanciers, selon lui : le nombre grandissant d'ambulanciers en congé maladie en raison de blessures physiques ou mentale, une attente plus longue aux urgences avec leurs patients avant la prise en charge de ces derniers, ainsi que le faible nombre de nouveaux ambulanciers embauchés par Superior North Emergency Medical Services (EMS).

Cette année, seuls 11 finissants ont terminé avec succès le programme de formation proposé par Confederation College. De ces derniers, seuls deux ont été embauchés par Superior North EMS en vue de travailler à Thunder Bay et quatre dans les régions rurales du district.

Le recrutement demeure une priorité, soutient le chef de Superior North EMS Wayne Gates. Plusieurs campagnes ont été lancées dans ce but, sans les succès escomptés.

Attirer de nouvelles personnes au sein de cette profession demeure un défi de taille , affirme-t-il.

M. Gates juge qu'il faudrait embaucher entre 25 et 30 nouveaux ambulanciers pour Thunder Bay.

Augmentation des alertes code noir

Déclenchées lorsqu’aucune ambulance n’est libre pour se rendre sur les lieux d’un appel lancé au 911, les alertes code noir sont de plus en plus fréquentes.

En vertu d’une entente signée avec Superior North EMS , les services de prévention des incendies et le service de police de Thunder Bay, ce sont les pompiers ou les policiers, selon la nature de l'appel, qui seront les premiers intervenants en cas de code noir .

M. Moquin reconnaît que ce problème n’est pas propre à Thunder Bay et qu’il s’agit d’une inquiétude grandissante dans l’ensemble de l’Ontario depuis les dernières années.

« Nous sommes témoins de situations de plus en plus dangereuses à Thunder Bay. Il arrive que les ambulances ne puissent pas répondre à un appel lancé au 911 pendant six heures, voire plus. » — Une citation de Rob Moquin, représentant syndical des ambulanciers de Thunder Bay

M. Gates confirme les propos tenus par M. Moquin en affirmant que l’augmentation des alertes code noir s’explique autant par le nombre accru d’appels, qui ne sont pas toujours urgents et parfois reliés à des problèmes de nature sociale, que par les temps d’attente plus longs aux urgences du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay.

Ceci ne fait qu’aggraver les conditions de travail des ambulanciers qui doivent parfois travailler sans prendre de pauses, ni pour manger, ni pour aller aux toilettes.

Malgré son statut d'employée à temps partiel, l'ambulancière Hélène Blain se fait appeler de plus en plus souvent pour travailler. Photo : Gracieuseté d'Hélène Blain

Questionnée sur le manque de personnel, l’ambulancière à temps partiel Hélène Blain s’exclame : Oh que oui ! Plus que jamais ! Je ne me suis jamais fait appeler pour travailler autant.

Elle note également ne pas pouvoir répondre à autant d’appels qu’autrefois, puisqu'elle doit passer beaucoup plus de temps à s'occuper de ses patients aux urgences en attendant leur prise en charge par le personnel de l’hôpital.