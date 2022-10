Délais critiqués pour récupérer l’enregistrement d’une réunion avec Brenda Lucki

L’enquête a été retardée par le congé maladie de Dan Brien depuis le jour où il a rencontré des avocats du gouvernement fédéral.

Un nouvel affidavit du surintendant de la GRC, Jeffrey Beaulac d'Ottawa, publié mardi par la Commission des pertes massives détaille le processus interne de la GRC pour trouver l'enregistrement.

C’est à la fin juin que la haute direction de la GRC a appris que Dan Brien, le directeur des relations avec les médias de la GRC, avait enregistré au moins une partie de l'appel du 28 avril 2020 avec la commissaire Brenda Lucki et l’équipe de la GRC de la Nouvelle-Écosse.

Et pourtant ce n'est qu'en septembre que cet enregistrement a été mentionné lors des audiences de la Commission des pertes massives. La Commission a obtenu l'enregistrement de la GRC plus tôt ce mois-ci et l'a rendu public à la fin de la semaine dernière, mais elle aurait été au courant de l'enregistrement en juillet.

Michael Scott, un avocat représentant certaines des familles des victimes de la tuerie de 2020, interroge des policiers à la Commission des pertes massives, le 5 mai 2022 à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Je n'ai jamais rien vu de tel , dit Michael Scott, un avocat à la firme Patterson Law qui représente de nombreuses familles de victimes.

La procédure publique est terminée. Nous avons reçu cet enregistrement après la fin de l’enquête et maintenant nous avons reçu un affidavit qui soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses.

La révélation du 24 juin de Dan Brien est survenue quelques jours seulement après le témoignage de l’agent Darren Campbell aux audiences publiques de la Commission qui parlait de ses notes de prises lors de la réunion.

Ce témoignage a mené à des accusations d’ingérence politique contre le bureau du premier ministre et le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Bill Blair.

L'affidavit de Jeffrey Beaulac indique que le 24 juin, Dan Brien s'est entretenu avec son directeur et lui a dit que l'enregistrement avait été fait par erreur et que ce n'était pas sa pratique courante d'enregistrer des réunions , et qu'il avait été fait avec un téléphone personnel.

Dan Brien, directeur des relations avec les médias de la GRC, fait l'objet d'une enquête pour avoir enregistré une partie d'une réunion controversée impliquant la commissaire de la GRC à la suite de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse. Photo : Facebook/Dan Brien

Le même jour, Dan Brien a également dit au surintendant en chef de la GRC. Michael O'Malley qu'il ne pouvait pas accéder au téléphone sur lequel se trouvait l'enregistrement, car il avait été volé .

Puis le 7 juillet, l'avocate du gouvernement fédéral Lori Ward dit avoir rencontré Dan Brien et elle rapporte qu’il lui a confié qu'il enregistrait à l'occasion des entretiens que le commissaire accordait pour avoir une trace de ce qui se disait.

L'affidavit de Jeffrey Beaulac écrit que le 7 juillet, Dan Brien est parti en congé maladie .

Ce n'est que plus tard en juillet que l’enquête autour de l'enregistrement de Dan Brien a commencé.

Le 22 août, l'enquêteur de sécurité chargé de l'affaire a demandé à planifier une entrevue avec Dan Brien, mais la rencontre a été repoussée au 20 septembre le temps qu’il consulte son médecin.

Au cours de l'entretien, Dan Brien a expliqué qu’il avait enregistré la rencontre par inadvertance. Il a aussi déclaré qu'il avait finalement toujours le téléphone sur lequel il avait effectué l'enregistrement en expliquant que c'est un autre de ses téléphones qui avait été volé.

Par contre, il a dit qu’il avait supprimé l'application utilisée pour l’enregistrement, car elle prenait trop de place sur son téléphone.

Le 12 octobre Dan Brien a rencontré l'enquêteur de sécurité pour une fouille de son téléphone personnel.

Le lendemain, trois fichiers audio totalisant près de 24 minutes ont été récupérés et Jeffrey Beaulac a confirmé qu’il s’agissait d’enregistrements de la réunion du 28 avril 2020.

« Vous ne pourriez pas écrire une pièce de théâtre avec plus de rebondissements si vous essayiez. » — Une citation de Michael Scott, avocat

Me Michael Scott ne comprend pas pourquoi la GRC n’a pas demandé un mandat pour fouiller le téléphone plus tôt ni pourquoi Dan Brien n'a pas témoigné aux audiences publiques de la Commission si l’existence de son enregistrement était connue en juillet.

On ne sait pas non plus si Dan Brien a enregistré encore plus de la conversation du 28 avril et si l'application l'a corrompue, ou s’il l'a supprimée lui-même , dit l’avocat.

Les audiences publiques de l'enquête sont terminées, mais le comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a demandé à Bill Blair et Brenda Lucki de comparaître d'ici le 7 novembre.