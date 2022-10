Réjean Bacon, 71 ans, a été arrêté pour répondre de chefs d'agressions sexuelles sur deux femmes dans la vingtaine.

En plus des agressions sexuelles qui auraient été commises entre 2015 et 2021, il est accusé de voyeurisme envers les deux mêmes plaignantes.

L'homme à la longue barbe blanche fait aussi face à un chef d'accusation général, qui laisse entendre qu'il y aurait plusieurs autres victimes.

La poursuite lui reproche d'avoir agressé sexuellement plusieurs personnes de sexe féminin dans le district judiciaire de Québec, entre janvier 2019 et juin 2020.

Le nombre de femmes qui auraient pu ainsi être agressées n'est pas précisé dans la dénonciation.

L'homme est aussi accusé de possession et trafic de drogue entre 2015 et 2022. Un des chefs précise qu’il aurait eu en sa possession de l’oxycodone et du GHB.

Réjean Bacon a personnifié le père Noël dans le quartier Petit-Champlain pendant de nombreuses années.

Il s'est aussi fait connaître dans son combat contre la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) en multipliant les grèves de la faim pour réclamer de meilleures indemnisations.

Plus de détails à venir...