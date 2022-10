Des agriculteurs en place depuis 50 ans forcés de cesser leurs activités

Rodrigue Picotte et Sylvianne Duquette élèvent et vendent du bétail depuis près de 50 ans dans le quartier McWatters, à Rouyn-Noranda. Aujourd’hui, la municipalité les force à se départir de la plupart de leurs bêtes, en plus de cesser toute activité commerciale.

La raison : le voisinage se plaint du bruit et de l’odeur. Pourtant, M. Picotte et Mme Duquette pratiquent l’élevage à petite échelle depuis des dizaines d’années, sans que la Ville n'intervienne pour restreindre leurs activités.

« Je veux garder mes animaux, parce que ça fait des années que je travaille ici. J’ai investi tellement d’argent et la Ville me balaye du revers de la main, sans même venir voir si les plaintes sont fondées!. » — Une citation de Rodrigue Picotte, propriétaire du Angus Ranch de Rouyn-Noranda

M. Picotte a d’ailleurs volontairement entrepris la construction de marais filtrants au cours des dernières années. Ces nouvelles installations permettent de filtrer le fumier porté par la pluie, réduisant ainsi grandement les impacts négatifs de l’élevage de bétail sur l’environnement.

Ç'a pris beaucoup de temps et d’argent. Si je dois me débarrasser de mes animaux, ça va être beaucoup de travail perdu , souligne Rodrigue Picotte.

Des marais filtrants nouvellement construits par Rodrigue Picotte. Il s’agit d’écosystèmes artificiels permettant de filtrer et dégrader les polluants provenant du fumier. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Le couple d’agriculteurs fait toutefois face à un autre problème : il œuvre en zone blanche, ce qui ne lui permettrait normalement pas d’y mener des activités agricoles.

Les zones blanches sont réservées aux usages résidentiels, commerciaux et industriels, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

Questionné à savoir pourquoi la Ville n’est jamais intervenue dans ce dossier, le conseiller municipal du district McWatters/Cadillac, Benjamin Tremblay, soutient que les deux agriculteurs n’ont tout simplement jamais eu le droit d’élever du bétail.

Le zonage ne permet pas de gérer une ferme. C’est aussi simple que ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi la Ville n’a jamais rien fait, je ne suis pas là depuis 50 ans , mentionne M. Tremblay.

Des vaches de la ferme Angus Ranch. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Une décision inattendue

Selon M. Picotte, la Ville de Rouyn-Noranda lui aurait demandé de clarifier sa situation en mars 2022, alors qu’il se rendait à l’hôtel de ville pour un autre dossier. À la suite de cette demande, l’agriculteur s’est vu forcer de soumettre une demande de changement de zonage ou de se conformer au règlement actuel.

Souhaitant rester en activité et conserver ses animaux, il décide alors de déposer une demande formelle de changement de zonage.

Une démarche qui avait déjà été entamée Rodrigue Picotte et Sylvianne Duquette prétendent avoir eu des discussions à ce sujet avec une représentante du Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de Rouyn-Noranda en 2016. Les agriculteurs souhaitaient alors bénéficier des avantages fiscaux découlant d’un passage à une zone verte, réservée aux activités agricoles. On leur aurait par la suite conseillé de ne pas aller de l’avant avec une telle demande, sachant que la Ville de Rouyn-Noranda allait probablement refuser. La représentante en question aurait même affirmé que les agriculteurs pouvaient simplement continuer leurs activités sans problèmes. La municipalité n’a quant à elle pas été en mesure de confirmer ou d’infirmer cette information.

Il importe de souligner que le nouveau projet de règlement de zonage, présenté à la suite de la demande de M. Picotte, comprend certaines dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

Le 13 juin 2022, la Ville de Rouyn-Noranda tient donc une consultation publique afin d’évaluer l’avis de la population concernée par le projet. Lors de cette consultation, un citoyen présente une liste de 34 signatures visant à signaler le désaccord du voisinage, évoquant à nouveau l’odeur et le bruit provenant des activités agricoles de M. Picotte et de Mme Duquette.

« Ça fait longtemps qu’on a des relations tendues avec le voisinage pour des raisons qui remontent à très longtemps. On se demande vraiment si ce n’est pas seulement une question de vengeance personnelle. » — Une citation de Rodrigue Picotte

D'autres animaux de la ferme Angus Ranch. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Une semaine plus tard, la municipalité décide de mettre fin au processus de changement de zonage, étant donné l’opposition au projet. Toutefois, selon M. Picotte, aucun représentant de la Ville ne s’est rendu sur place pour évaluer si les plaintes étaient fondées.

Le 19 septembre 2022, la Ville de Rouyn-Noranda envoie finalement une lettre à M. Picotte et à Mme Duquette leur demandant de se convertir au règlement de zonage avant le 31 mai 2023. Cette demande implique donc la cessation de toute activité commerciale, éliminant ainsi leur seule source de revenus.

« Avec le coût de la vie qui augmente constamment, c’est extrêmement inquiétant de se faire enlever ton seul revenu. Encore plus quand c’est ce que tu fais depuis bientôt 50 ans. » — Une citation de Sylvianne Duquette

Ils sont également forcés de se départir de la quasi-totalité de leurs animaux avant le 31 mai prochain, puisque le règlement actuel permet la possession de cinq animaux de grande taille .

M. Picotte et Mme Duquette possèdent actuellement trois chevaux âgés, auxquels ils affirment être particulièrement attachés. Ils ont également neuf vaches, neuf veaux et un taureau.

On ne veut pas se débarrasser de nos chevaux, ils ont passé toute leur vie avec nous. En mai prochain, on aura des veaux naissants aussi. Personne ne veut acheter des veaux aussi jeunes. On ne sait pas quoi faire , se désole Sylvianne Duquette.

Peu de recours disponibles

Selon Josée Banville, directrice du Service de l’aménagement du territoire et de l'urbanisme pour la Ville de Rouyn-Noranda, il serait difficile de faire infirmer la décision.

Ils doivent prouver qu’ils ont un droit acquis, ce qu’ils n’ont pas été en mesure de faire jusqu’à présent. Sauf s’ils souhaitent contester légalement la décision, ils n’auront pas le choix de se conformer au règlement actuel , explique-t-elle.

Josée Banville, directrice de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à la Ville de Rouyn-Noranda. (Archives) Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Afin de prouver la présence d’un droit acquis, les deux agriculteurs doivent démontrer qu’ils étaient légalement en activité lorsqu’un précédent règlement de zonage était en vigueur. Pour ce faire, Josée Banville suggère de présenter des preuves de vente de bétail datant de plusieurs dizaines d’années.

Or, comme pour de nombreux agriculteurs, la vente de bétail n’était pas forcément déclarée ou enregistrée à cette époque, puisqu’elle se faisait souvent au sein du voisinage, entre autres.

On essaie de trouver des reçus et d’autres preuves, mais c’est très difficile de retrouver ça. Quand on achetait ou vendait à l’encan dans ce temps-là, tout se faisait avec de l’argent comptant. On ne sait vraiment plus quoi faire , raconte Rodrigue Picotte.

L’Union des producteurs agricoles (UPA) dit travailler avec les deux agriculteurs, mais ne souhaite pas commenter publiquement la situation.