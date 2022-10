Le taux directeur monte-t-il trop haut, trop vite?

En début de semaine, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a lancé un pavé dans la mare. Selon lui, la Banque du Canada use de mesures « trop agressives » et risque de provoquer une « récession imminente ». Le Canada est incidemment le pays du G7 à avoir augmenté le plus rapidement son taux directeur.

Cette solution unique à l’inflation jette déjà les bases d’une récession et rend la vie difficile à la plupart des gens , a-t-il écrit au premier ministre Justin Trudeau.

Il n’est pas le seul à critiquer la banque centrale. Pendant la course à la chefferie, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, avait promis qu’il allait congédier le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem.

Ces critiques ont aussi leurs échos ailleurs dans le monde. En Finlande, la première ministre Sanna Marin a retweeté un lien d’un article qui affirmait que les banques centrales protègent leur crédibilité en plongeant les économies dans la récession . L’ancien Nobel d’économie, l’Américain Joseph Stiglitz, qualifie quant à lui les mesures actuelles de saignées qui risquent d’aggraver encore plus la situation.

Trop vite et mal adapté, disent certains

En entrevue à Zone économie avec Gérald Fillion, la sénatrice indépendante et économiste Diane Bellemare a ajouté sa voix au débat. Selon elle, la Banque du Canada va trop vite et risque de faire mal aux ménages canadiens.

Il fallait augmenter les taux d’intérêt. [Cependant], je pense qu’ils augmentent trop rapidement. [...] Dans le contexte actuel où il y a beaucoup d’incertitudes, la hausse devrait être plus lente et progressive , a-t-elle indiqué.

Mme Bellemare affirme que l’inflation actuelle est davantage liée à l’offre, à la chaîne d’approvisionnement et à la guerre en Ukraine qu’à la demande. Elle croit donc que la politique monétaire de la Banque du Canada, qui vise à freiner cette dernière en haussant les taux d’intérêt, n’est pas la bonne.

Quand on a une inflation par la demande, là, la politique monétaire est appropriée. Mais quand on a une inflation par l’offre, par les chaînes d’approvisionnement, comme nous connaissons actuellement, c’est un outil qu’il faut manœuvrer avec beaucoup de doigté .

C’est également ce que croit le chercheur Guillaume Hébert, de l’Institut de recherches et d’informations socioéconomiques (IRIS), lors d’une entrevue avec Radio-Canada.

Ils sortent pratiquement leur seul outil pour mater l’inflation, mais malheureusement, c’est le remède qui risque d’être pire que la maladie. Ça pourrait ne pas marcher, parce que le taux directeur cherche à étouffer la demande et les problèmes se trouvent davantage du côté de l’offre , a-t-il imagé.

L’économiste et sénateur Clément Gignac est plus nuancé. Il croit que l’inflation actuelle est aussi dopée par la demande.

Au début, si on recule il y a un an, un an et demi, c’était surtout l’offre qui était la cause de la poussée de l’inflation, mais je pense que la demande excédentaire commence à jouer un rôle important , dit-il.

L'économiste Clément Gignac. Photo : Radio-Canada

Éviter l’inflation des années 1970

M. Gignac croit en fait que la Banque du Canada a inutilement tardé à hausser ses taux et qu'il fallait agir dès que l'inflation s'est pointée en 2021. Mais il se félicite qu'elle ait finalement agi avec vigueur.

Je faisais partie de ceux qui disaient que la Banque du Canada attendait trop. Au moment où on se parle, je me dis : mieux vaut tard que jamais. Car si on n’attaque pas l’inflation de façon solide et décisive, on va répéter les erreurs des années 1970, ce qui a amené des problèmes encore pires.

Louis Lévesque, président du comité des politiques publiques de l’Association des économistes du Québec, fait la même lecture.

Dans les années 1970-1980, l’inflation a été ramenée sous contrôle, mais non sans souffrance. Elle était à 12 %, 13 % par année; des efforts importants ont été faits. Une inflation basse et prévisible, c’est un grand avantage pour les ménages, entreprises, pour les gouvernements , dit-il.

Toutefois, compte tenu de la situation actuelle et des incertitudes, Diane Bellemare serait en faveur de revoir et de préciser le mandat de la Banque du Canada. Le Canada devrait adopter un mandat dual* comme d’autres pays l’ont fait, tels la Nouvelle-Zélande, l’Australie, les États-Unis , souligne-t-elle.

Clément Gignac n’est pas contre, mais estime plus sage d'attendre quelques années avant d'envisager un tel projet. Lorsqu’on est en pleine tempête, est-ce vraiment le temps de dire au capitaine de changer de cap? Je ne crois pas.

Le problème pour l’IRIS, c’est que les politiques de la Banque du Canada ne sont pas neutres et favorisent généralement les mieux nantis. Une société où les taux d’intérêt sont plus élevés, c’est un transfert de richesse vers les banques et les institutions financières , évalue le chercheur Guillaume Hébert.

Inflation ou récession?

Il y a toutefois une certitude. Avec cette nouvelle hausse de taux, les ménages devront revoir leur budget, car il en coûtera plus cher pour emprunter, pour les taux hypothécaires ou les marges de crédit.

Sans compter que les mesures de la Banque du Canada pourraient pousser le Canada vers une récession.

On n’a pas de boule de cristal… mais l’économie fonctionne plus haut que son potentiel actuellement. Il faut la ramener à son potentiel, croit Louis Lévesque. Et il faut le faire graduellement pour éviter une récession importante. Mais selon les indicateurs, s’il y a un ralentissement, il sera léger, il n’y aura pas d’augmentation significative du chômage, car la demande sous-jacente est forte.

J’ai hâte de voir si avec un tel taux, c’est suffisant pour venir à bout de l’inflation sans créer de récession. Et il ne s’agirait pas d’une récession ordinaire. On ne verra pas le taux de chômage augmenter de 2 % à 3 % , croit Clément Gignac.

D’ailleurs, ce dernier estime que la situation économique actuelle n’est pas mauvaise, malgré le ralentissement dans certains secteurs comme l’immobilier. Les ménages ont beaucoup de sous, le marché de l’emploi est encore très serré , soutient-il.

Mais pour d’autres économistes, une récession pourrait avoir des impacts encore plus néfastes que l’inflation.

La récession est pire que l’inflation. Une récession pourrait remettre les travailleurs dans une position de faiblesse face aux employeurs, car dans la situation actuelle, la rareté de main-d’œuvre, ils ont encore un rapport de force , croit Guillaume Hébert de l’IRIS.

La hausse des taux a un impact sur les prêts hypothécaires, mais aussi sur les loyers éventuellement, mais aussi dans les investissements. Ça crée un effet de ralentissement , souligne par ailleurs Mme Bellemare.

Clément Gignac est plutôt d’avis qu’une récession a un impact moins important que l'inflation sur les ménages à faible revenu. Les plus démunis sont proportionnellement plus affectés que les mieux nantis par l'inflation. Ils sont souvent moins propriétaires et l’épicerie, l’alimentation, le transport, le logement, c’est une proportion plus importante de leurs dépenses.

*Certaines banques centrales ont un double mandat : la stabilisation des prix et le marché de l’emploi.