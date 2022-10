Le coroner en chef de la Saskatchewan craint une hausse des décès par surdose en 2022

En effet, en date du 30 septembre 2022, 336 décès liés à des surdoses ont été dénombrés dans la province, dont 116 décès confirmés par des substances toxicogènes et 220 surdoses mortelles présumées, selon un rapport de la province.

Je m'attends à ce que le nombre de décès atteigne probablement les 400 voire plus. Je pense que c'est un problème dans tout le Canada , a déclaré Clive Weighill.

En 2021, la province a enregistré 409 décès confirmés ou supposés liés à la toxicomanie, soit plus du double de ce que la Saskatchewan a connu deux ans plus tôt, selon ce même rapport daté de fin septembre.

La cause principale est attribuée à la prolifération du fentanyl, un opioïde qui est 50 à 100 fois plus toxique que l'héroïne ou la morphine, selon la province.

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, le service des coroners de la Saskatchewan a signalé 64 décès accidentels confirmés liés au fentanyl, ainsi que 34 décès liés à l'acétyl-fentanyl.

Au Canada, 85 % de tous les décès accidentels apparents dus à la toxicité des opioïdes entre janvier et mars 2022 étaient liés au fentanyl, selon le site Web du gouvernement du Canada.

Mais en général, ce n'est pas une seule drogue qui tue les gens, mais une combinaison de substances, a déclaré Clive Weighill.

Une jeunesse aux prises avec la drogue

Meagan Jasper, une ancienne toxicomane vivant à Moose Jaw, à 70 kilomètres à l'ouest de Regina, s'inquiète pour sa sœur Brooke.

Elle affirme que celle qui est aujourd'hui dépendante aux drogues l'a soutenue quand elle était, elle-même, addictive.

Elle se réveille chaque matin la boule au ventre selon elle. Chaque jour, elle se demande si sa jeune et unique sœur est toujours en vie.

C'est terrifiant de ne pas savoir si je vais me réveiller avec ce coup de téléphone ou avec une publication de "repose en paix" à son sujet , s'est inquiétée Meagan Jasper.

Elle explique que sa sœur Brooke était une bonne enfant qui voulait seulement devenir mère. Mais si elle est devenue addictive, c'est la résultante d'un traumatisme issu d'une relation marquée par la violence.

Depuis lors, elle s'est réfugiée dans la drogue, au point où elle fait maintenant une rechute plusieurs fois par semaine, a-t-elle affirmé.

Je me réveille tous les jours, et mes réseaux sociaux sont pleins de publications de "repose en paix". Et ce sont des jeunes, c'est toute une génération, qui est en train d'être anéantie en ce moment , a-t-elle poursuivi

Meagan Jasper a elle-même échappé à cette emprise de la drogue depuis environ 5 ans.

Depuis qu'elle a pu s'affranchir de cette situation, elle s'est convertie en bénévole pour aider des personnes à surmonter leurs dépendances.

Aujourd'hui, Meagan Jasper est terrifiée à l'idée que Brooke soit quelque part dans les rues de Regina en train de faire une surdose et qu'elle n'ait peut-être pas assez de Narcan sur elle pour l'aider.

Elle espère que davantage de soutien sera bientôt disponible en Saskatchewan, avant qu'il ne soit trop tard pour sauver sa sœur.

Nous devons nous concentrer sur le maintien en vie des gens. Si ma sœur meurt demain, ses enfants ne la reverront jamais.

Un besoin de plus financement

La directrice générale de Prairie Harm Reduction à Saskatoon, Kayla DeMong, n'est pas surprise par les chiffres les plus récents sur les décès dus à la toxicité des drogues.

Son organisation gère le premier centre de consommation supervisée de la Saskatchewan.

Nous sommes soumis à une forte pression. Nous n'avons pas plus de ressources que nous pouvons offrir. Sans financement pour notre site de consommation supervisée, nous sommes extrêmement limités dans ce que nous pouvons faire , a-t-elle déclaré.

Plus tôt cette année, la province a affirmé avoir mis 470 millions de dollars dans les services de santé mentale et de toxicomanie pour 2022 et 2023.

Mais en mars, Prairie Harm Reduction a de nouveau été exclu du budget 2022-23 de la province. Le financement provincial lui a été refusé trois années de suite.

Sans le financement, il devient de plus en plus difficile de fonctionner à pleine capacité et de vraiment répondre aux besoins de la communauté , a souligné Mme DeMong.

La province a aussi affirmé avoir acheté un total de quatre Spectromètre Infrarouge à Transformée de Fourier destinés à être utilisés dans des sites désignés de contrôle des drogues administrés par le personnel à Regina, Prince Albert, North Battleford et Saskatoon.

Mais ces appareils ne sont pas encore fonctionnels, a précisé Mme DeMong.

Avec les informations de Theresa Kliem