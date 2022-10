Les enjeux des élections de mi-mandat aux États-Unis

Techniquement, les élections ont lieu le 8 novembre. Mais déjà, plus de 2 millions de personnes se sont prononcées dans les États où le vote par anticipation a débuté. Une affluence record qui laisse présager un taux de participation élevé pour un scrutin qui, d’habitude, n’attire pas les foules.

C’est que les enjeux sont importants dans un pays très divisé, sur lequel plane toujours l’ombre de Donald Trump.

Outre les représentants et les sénateurs, les Américains voteront pour leurs représentants au sein des États et pour des milliers d’administrateurs qui pourront jouer un rôle déterminant en vue de l’élection de 2024.

Les élections permettront de renouveler tous les sièges de la Chambre des représentants et le tiers des sièges du Sénat.

La Chambre des représentants compte 435 membres ayant un mandat de deux ans. Le nombre des représentants de chaque État est fixé en fonction de sa population. L’État le plus populeux, la Californie, en a 53, tandis que les États les moins peuplés, comme l’Alaska ou le Vermont, en ont un seul.

Les démocrates détiennent actuellement une mince majorité en Chambre, avec 220 sièges. Les républicains en ont 212, et 3 sont vacants.

Les sénateurs, eux, sont au nombre de 100, soit deux par État, indépendamment de leur population. Leur mandat est de six ans. Le tiers du Sénat est renouvelable, en rotation, tous les deux ans. Les deux sièges d’un État ne sont habituellement pas soumis au vote des électeurs lors des mêmes cycles électoraux. Cette année, 35 sièges sont en jeu : 21 républicains et 14 démocrates.

Ce sont les républicains qui ont la majorité en ce moment, avec 50 sénateurs. Les démocrates en ont 48, et 2 sont indépendants. Ces derniers, Bernie Sanders et Angus King, du Vermont, votent avec les démocrates. Le vote de la vice-présidente, Kamala Harris, qui est également présidente du Sénat, fait pencher la balance du côté des démocrates en cas d’égalité.

Les démocrates ne peuvent se permettre de perdre aucun siège, ils doivent, au contraire, en gagner. Leurs meilleures chances sont en Pennsylvanie et au Wisconsin. Ils doivent également essayer de conserver la Georgie et le Nevada.

Le Parti démocrate détient actuellement la majorité dans les deux Chambres, ce qui a permis au président Biden de faire adopter ses projets de loi moyennant des concessions à des sénateurs récalcitrants.

Cela pourrait se corser après le 8 novembre. Les analystes prévoient que les démocrates devraient perdre la majorité à la Chambre des représentants. Il sera donc beaucoup plus difficile pour le président de gouverner.

Si le Parti démocrate perdait le contrôle d’une des deux chambres au Congrès, il faudrait qu'il fasse des compromis importants avec le Parti républicain, ce qui est peu envisageable considérant l’hyperpolarisation en ce moment aux États-Unis , estime Marin Fortin-Bouthot, chercheur et coordonnateur de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand.

Cela veut dire qu’il va y avoir beaucoup de blocages législatifs , ajoute Antoine Yoshinaka, professeur de sciences politiques à l’Université de New York à Buffalo, en entrevue à l'émission Tout un matin. Ses projets de loi ne se feront pas entériner par une majorité républicaine.

Avec une majorité en Chambre, les républicains pourraient déclencher des procédures de destitution contre M. Biden et des membres de son administration, souligne M. Yoshinaka. Ils pourraient également réclamer la tenue d'audiences publiques sur la gestion de la pandémie de COVID-19 ou le retrait de l’Afghanistan.

Les élections de mi-mandat sont généralement défavorables au parti qui occupe la présidence, surtout à la Chambre des représentants. En 2018, Donald Trump a perdu 40 sièges; en 2010, Barack Obama en a perdu 63. Au Sénat, le portrait est plus changeant. M. Trump a gagné 2 sièges, M. Obama en a perdu 6. En moyenne, le parti présidentiel perd 28 sièges à la Chambre et 4 au Sénat, selon les données compilées par The American Presidency Project.