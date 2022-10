3 élus des Bergeronnes devront comparaître devant la Commission municipale

Trois conseillers municipaux des Bergeronnes sont en défaut de formation, parce qu'ils n'ont pas suivi une formation obligatoire sur l'éthique et la déontologie en matière municipales, indique la Commission municipale du Québec (CMQ).

La loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LÉDMM) stipule que lorsqu'un élu municipal arrive en poste ou qu'il est réélu, il a six mois pour suivre obligatoirement cette formation.

Or, presque un an après les élections municipales de 2021, les conseillers Hervé Gaudreault, Jean-Sébastien Naud et Luc Gilbert, n'ont toujours pas suivi cette formation obligatoire.

« Cette formation vise à susciter une réflexion éthique en matière municipale, à favoriser l’adhésion aux valeurs énoncées par le code d’éthique et de déontologie de la municipalité et à permettre l’acquisition de compétences pour assurer la compréhension et le respect des règles prévues par celui-ci. » — Une citation de Extrait du site internet de la Commission municipale du Québec

Ces trois conseillers municipaux devront se présenter devant un juge de la CMQ , qui entendra la raison pour laquelle ils n'ont pas suivi leur formation.

Selon les raisons qu'ils invoqueront, le juge pourrait les suspendre de leurs fonctions jusqu'à tant qu'ils suivent la formation, ou il pourrait leur donner une extension pour qu'ils suivent cette formation.

La date de leur parution devant le juge sera décidée dans les prochains jours.

Les trois conseillers inscrits à la formation, dit la Municipalité

La directrice générale de la Municipalité des Bergeronnes, Magalie Lavigne, soutient que les trois conseillers se sont inscrits à la formation. Selon elle, ils devraient la suivre dans les prochaines semaines.

« Il faut comprendre qu’un conseiller municipal est extrêmement sollicité. [...] Nos conseillers sont irréprochables. Ce sont des gens qui sont là pour les bonnes raisons, investis, avec de bonnes valeurs, et vraiment disponibles pour leurs citoyens et leur communauté. » — Une citation de Magalie Lavigne, directrice générale de la Municipalité des Bergeronnes

Elle affirme que les trois conseillers n’aient pu suivre la formation par manque de temps. Mme Lavigne explique que ces trois conseillers ont aussi un emploi à temps plein en plus d’occuper leur fonction de conseiller. Certains ont des familles et doivent souvent siéger à des comités ou à des rencontres, ce qui les a empêché de suivre la formation obligatoire.