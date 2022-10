Pont-tunnel : à l’aube du début des travaux, Legault et Plante veulent rassurer

À quelques jours du début des travaux de remise en état du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine , le premier ministre du Québec et la mairesse de Montréal, François Legault et Valérie Plante, veulent rassurer la population et réitèrent que non seulement des mesures de mitigation des impacts ont été mises en place, mais que d'autres gestes pourraient être posés pour améliorer la situation.

Lors de points de presse distincts, le chef du gouvernement et la première magistrate de la métropole ont tous deux de nouveau reconnu que les travaux en question, qui forceront la fermeture de la moitié des six voies du pont-tunnel pendant trois ans, seront une source majeure d'inconvénients pour les automobilistes et les camionneurs.

Cependant, autant M. Legault que Mme Plante ont assuré qu'en fonction de ce qui sera constaté à partir du lundi 31 octobre, premier jour des travaux, des mesures supplémentaires pourraient être mises en place pour inciter la population à délaisser le voiturage en solo et à se tourner davantage vers le transport collectif, notamment.

« Tout le monde comprend que c'est un axe [routier] majeur et qu'il est impossible d'effectuer des travaux sans qu'il y ait des impacts. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

M. Legault a souligné que son gouvernement invitait déjà la population à prendre le train, l'autobus ou le métro, ou encore à pratiquer le covoiturage. Quant au transport de marchandises, qui représente une part non négligeable de l'achalandage dans le pont-tunnel, le premier ministre a laissé entendre que les livraisons pourraient être effectuées de nuit, plutôt que de jour.

Jusqu'où est-ce qu'on va? Comment cela va-t-il se passer dans les prochaines semaines? Un appel lancé à tous [pour troquer l'auto solo pour d'autres moyens de transport] sera-t-il suffisant, ou faudra-t-il instaurer des règles? s'est demandé M. Legault.

De son côté, la mairesse Plante s'est elle aussi dite ouverte à la mise en place de mesures supplémentaires, en collaboration avec la nouvelle ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Mme Plante a toutefois reconnu que la découverte, en août, par les ingénieurs du ministère du fait que le pont-tunnel est plus magané que prévu a forcé l'État à accroître l'ampleur de l'intervention, et a donc décuplé les impacts sur les automobilistes et camionneurs empruntant cette voie de circulation entre Montréal et la Rive-Sud.

Avant de décider d'ajouter des départs de train sur la ligne jaune du métro, par exemple, ou encore des autobus effectuant le circuit vers la station Radisson, dans l'est de Montréal, la mairesse souhaite effectuer de la veille au cours des premiers jours des travaux, toujours en collaboration avec les Transports.

Interdire le voiturage en solo aux heures de pointe?

Une idée du président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, a fait son chemin jusqu'à l'Hôtel de Ville de Montréal et à l'Assemblée nationale; M. Leblanc propose d'interdire la circulation des autos en solo dans le pont-tunnel aux heures de pointe.

À ce sujet, autant M. Legault que Mme Plante ont offert la même réponse, à savoir que toutes les idées étaient les bienvenues.

Personne, y compris M. Leblanc, ne s'est avancé à prédire comment cette mesure sera appliquée, alors que des dizaines de milliers de véhicules empruntent chaque jour le pont-tunnel.