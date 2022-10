L’Estrie n’échappe pas à la crise des opioïdes

Médecin-conseil à la Direction de santé publique au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le Dr Éric Lampron-Goulet précise que la région obtient un taux annuel de deux ou trois décès pour 100 000 habitants à cause des opioïdes, alors que dans l'ensemble du Québec, ce taux grimpe légèrement pour atteindre 2,5 ou 3,5. Il ajoute que dans l’ensemble du Canada, ce taux s'établit au moins à 10.

Plusieurs facteurs contribuent à cette situation en Estrie. C’est beaucoup à cause de la contamination des drogues qu’il y a des décès. [...] Les consommateurs vont s’en procurer sur le marché noir. On se rend compte que beaucoup de consommateurs ne savent pas ce qu’ils consomment. Dans l’Ouest canadien, il y a beaucoup plus de drogues mélangées avec d’autres produits dangereux comme le fentanyl.

« Ça n’épargne aucune ville. Tant les milieux ruraux que les grandes villes sont touchés, mais pas toujours dans la même proportion. » — Une citation de Le Dr Éric Lampron-Goulet, médecin-conseil à la Direction de santé publique au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Le Dr Lampron-Goulet prévient que n'importe qui peut devenir dépendant à de tels produits. Il tient à déboulonner les idées préconçues au sujet des consommateurs d'opioïdes.

Ça peut vraiment toucher M. et Mme Tout-le-monde. Ça peut provenir d’une ordonnance qu’on peut recevoir à la salle d’urgence ou à la suite d’une chirurgie et la personne peut développer une dépendance à la suite de cette consommation-là.

Le Dr Éric Lampron-Goulet note par ailleurs une forte consommation d'amphétamines et de méthamphétamines en Estrie, comme c'est le cas ailleurs au Québec.

Il ajoute que de nombreux patients se présentent aux urgences alors qu'ils sont intoxiqués au THC et au GHB.

Depuis 2016, la crise des opioïdes a fait plus de 30 000 morts au Canada.