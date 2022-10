Budget de Saguenay : pas de coupe à la STS

En campagne électorale, Julie Dufour avait proposé de revoir à la baisse l’enveloppe de 12 millions de dollars accordée à la STS chaque année. Il s’agit de la moitié du budget global de la société.

Cette suggestion avait suscité la colère du président du conseil d’administration de la STS de l’époque, Marc Pettersen, et de la présidente du comité des usagers, Lina Tremblay.

L’actuel président du C.A. de la STS , le conseiller municipal Claude Bouchard, assure que l’enveloppe municipale ne sera pas réduite d’un cent. Au contraire, elle pourrait même être légèrement bonifiée.

Le conseiller Claude Bouchard est président du conseil d'administration de la Société de transport du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Lors d’une récente assemblée du conseil, les administrateurs de la STS ont discuté de l’explosion des coûts du diesel et du déficit anticipé de 1,4 million engendré par l’augmentation du prix du carburant.

Il n’y aura pas de coupes, c’est clair. Il [le budget] sera le même ou légèrement augmenté. Nous avons formé un comité des finances après le dépôt du rapport de la vérificatrice générale. Michel Potvin et Marc Bouchard siègent à ce comité. Ils siègent aussi au comité des finances de la Ville alors ils comprennent très bien qu’on ne peut pas couper les budgets de la STS. Ça nous aide beaucoup , a fait valoir Claude Bouchard.

Il rappelle que lors d’un colloque tenu la semaine dernière, les dirigeants de diverses sociétés de transport du Québec ont indiqué qu’ils font face aux mêmes enjeux financiers.

Le fardeau fiscal est de plus en plus lourd. Ça devient de plus en plus difficile de payer les déficits des sociétés de transport , poursuit le président, qui croit que des mesures gouvernementales devraient être implantées pour aider davantage ces organismes à relever certains défis financiers.

Le budget 2023 de la Société de transport du Saguenay sera déposé vendredi lors d’une assemblée extraordinaire du C.A.