Vers une modernisation de l’édifice du Centre culturel franco-manitobain

Pour cela, l’organisme souhaite obtenir des subventions du fédéral et de la province afin d'améliorer le bâtiment. L'organisme est cependant incapable de donner, à l'heure actuelle, une estimation du coût des travaux.

La directrice générale du CCFM , Ginette Lavack, indique que son organisme est en pleine discussion avec les gouvernements fédéral et provincial pour donner corps à ce projet.

Par ailleurs, l’organisme recherche d’autres sources de financement, en l’occurrence le financement fédéral pour des projets d’infrastructure.

Si tout va bien, l'organisme compte passer à l’action et à la construction à partir de 2025 .

On aimerait certainement avoir accès à ces enveloppes , précise Mme Lavack en ajoutant que des études environnementales doivent être faites pour que ce projet soit admissible à ces subventions.

Tout ce travail d’analyse est primordial avant de postuler pour une demande de financement auprès du gouvernement fédéral , souligne Mme Lavack.

L’organisme francophone affirme n’avoir aucun contrôle sur le calendrier des autorités et promet toutefois de remplir rapidement ses engagements afin de faire avancer le projet.

Selon elle il est très difficile de déterminer une date précise pour le début des travaux.

« Les enveloppes fédérales sont là à ce moment, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer et on ne sait pas non plus comment on peut rapidement avoir un retour ou une réponse. »