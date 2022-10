Fermeture définitive du Local

Fermé depuis le 10 juin dernier, l’organisme Le Local, situé dans le sous-sol de l’église Saint-Roch, ne peut être relocalisé. Le maire de Québec Bruno Marchand s'était pourtant engagé à trouver un autre espace dans les semaines suivant la fermeture du lieu d’accueil sécuritaire pour clientèle marginalisée.

Il s’était donné jusqu’à la fin de l’été pour trouver un nouvel espace, mais les intervenants en itinérance baissent les bras face au silence radio de la Ville au cours des derniers mois.

Je ne prendrai jamais la responsabilité de la fermeture du Local. Nous étions prêts à continuer, à mettre l’énergie, mais la Ville et le CIUSSS n’ont pas collaboré , confie Geneviève Quinty, initiatrice du projet et directrice du Projet intervention prostitution Québec (PIPQ).

Il faudrait, au minimum, que la Ville réponde au bout du fil quand les organismes comme nous demandent de l’aide , ajoute celui qui était coordonnateur du Local, Olivier Gagné.

Contactée mardi, la mairie a renvoyé la balle au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Mercredi midi, l’attaché de presse du maire Thomas Gaudreault assurait finalement que les recherches d’un local se poursuivent avec la Ville .

« Tout comme le CIUSSS et les organismes du milieu, nos équipes ne sont pas prêtes à faire des annonces aujourd’hui et nous souhaitons que le processus se fasse en bonne et due forme. »