En octobre 1962 éclate une confrontation entre les États-Unis et l’Union soviétique qui menace d’annihiler le monde par une guerre nucléaire. Comment s’est déroulée cette crise? Comment a-t-elle été gérée en coulisse? Nos archives nous en donnent un aperçu.

Le paroxysme de la guerre froide

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les États-Unis et l’Union soviétique sont des ennemis farouches et se livrent ce qu’on a surnommé la guerre froide.

Le 14 octobre 1962, le président américain John F. Kennedy apprend que l’île de Cuba, dirigée par le révolutionnaire Fidel Castro, abrite désormais des missiles à tête nucléaire soviétiques et des rampes de lancement qui menacent les États-Unis.

La crise de missiles de Cuba constitue le paroxysme de la guerre froide et menace de dégénérer en conflit nucléaire.

Montage retraçant l'évolution de la crise des missiles de Cuba en octobre 1962

Ce remontage de l'émission Caméra 62 du 27 octobre 1962 nous montre les principaux moments de cette crise.

Pendant deux semaines, le monde assiste, impuissant, à un bras de fer entre Washington et Moscou sur le maintien de missiles soviétiques à Cuba.

À la Maison-Blanche, on soupèse avec précaution la réplique au défi lancé par l’Union soviétique contre le territoire nord-américain.

Le président Kennedy décide finalement d’écarter l’action militaire.

Il opte plutôt le 22 octobre pour la mise en place d’un blocus naval qui encercle Cuba et empêche les navires et les missiles soviétiques d’arriver sur l’île.

On assiste alors à un duel de titans au résultat incertain et extrêmement angoissant.

Le 28 octobre, le président soviétique, Nikita Khrouchtchev, ordonne le démantèlement des missiles soviétiques de Cuba.

La crise est dénouée et l'apocalypse nucléaire évitée.

Un témoin privilégié se raconte à Anne-Marie Dussault

La journaliste Anne-Marie Dussault interviewe l'ex-porte-parole de la Maison-Blanche durant l'administration du président Kennedy, Pierre Salinger, sur la crise des missiles de Cuba de 1962.

Le 18 octobre 1992, l’émission Aujourd’hui dimanche souligne le 30e anniversaire de la crise des missiles de Cuba en présentant les témoignages de personnes qui ont vécu l’événement de loin ou de près.

Un de ces témoignages est particulièrement révélateur. Il s’agit de celui de Pierre Salinger.

En 1992, Pierre Salinger est le chef de bureau à Londres d’ABC Television.

Il a auparavant été le porte-parole de la Maison-Blanche durant toute l’administration du président John F. Kennedy.

Ce dernier raconte comment la crise cubaine a été vécue de l’intérieur et le rôle que le président Kennedy y a joué durant une entrevue accordée à la journaliste Anne-Marie Dussault.

Pierre Salinger affirme que les membres de l’administration Kennedy, et particulièrement le président Kennedy, étaient conscients de l’énorme danger que posait la confrontation avec les Soviétiques à Cuba.

Kennedy aurait confié à Pierre Salinger que son administration n’avait pas le droit à l’erreur.

Si on se trompe, lui aurait dit le président, 200 millions de personnes vont mourir.

Pierre Salinger s’attarde beaucoup au comportement du président John F. Kennedy et de son vis-à-vis soviétique, le président Nikita Khrouchtchev, de même que sur leurs interactions.

Il ressort de l’entrevue que la modération des présidents Kennedy et Khrouchtchev aurait été un facteur déterminant dans la résolution pacifique de la crise.

L’ex-porte-parole de la Maison-Blanche suggère par ailleurs que les deux dirigeants ont également beaucoup travaillé, une fois résolue la crise des missiles de Cuba, à la fin de la guerre froide.

Un échange presque amical de lettres entre les présidents américain et soviétique de 1961 à novembre 1963, encore non publiées en 1992, confirmerait leur profonde volonté d’abaisser les tensions internationales, assure Pierre Salinger.

L’assassinat de John F. Kennedy et le limogeage de Nikita Khrouchtchev en 1964 ont fait dévier le monde de ce chemin apaisé.

Une autre occasion aurait été manquée, fait observer Pierre Salinger, dans les relations entre les États-Unis et Cuba.

Kennedy avait promis à Khrouchtchev de renouer les liens avec le régime de Fidel Castro et de renoncer à envahir Cuba.

Si cet engagement avait été respecté par Washington, la politique intérieure à Cuba et les rapports avec son voisin auraient pu devenir tout autres, croit Salinger.

Kennedy contre les militaires

L’entrevue avec Pierre Salinger présente un John F. Kennedy cherchant une solution pacifique pour désamorcer la crise des missiles de Cuba.

Cette description est confirmée lorsque des enregistrements de discussions à la Maison-Blanche, réalisés secrètement par le président Kennedy en octobre 1962, sont révélés au public en 1997.

Compte rendu de la correspondante Julie Miville-Dechêne sur la publication d'enregistrements secrets du président Kennedy lors de la crise des missiles de Cuba en octobre 1962.

L’animateur du Téléjournal du 21 octobre 1997, Bernard Derome, résume le contenu de ces enregistrements en disant qu’ils montrent comment Kennedy a tenu tête aux militaires.

Le compte rendu de la correspondante à Washington, Julie Miville-Dechêne, laisse entendre des extraits de ces enregistrements.

Kennedy rejette l’option d’attaquer Cuba, car cela donnerait une excuse aux Soviétiques pour s’emparer de Berlin.

Le chef d’État-major Curtis Lemay, pour sa part, voit dans la proposition d’un blocus naval, favorisée par Kennedy, un aveu de faiblesse qu’il compare à la tentative d’apaisement réalisée par les Britanniques envers Hitler à Munich en 1938.

L’écoute des enregistrements confirme que toutes les options comportaient un risque de dérapage nucléaire.

Quant à envahir Cuba, l’option aurait été catastrophique, conclut Julie Miville-Dechêne.

Il y avait sur l’île 40 000 soldats soviétiques – et non pas 4000 comme Washington le pensait à l'époque – et des missiles nucléaires.