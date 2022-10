Michel Fugain en tournée au Québec avec un nouveau spectacle pour ses 80 ans

Après trois ans d’absence au Québec, Michel Fugain reviendra donc, accompagné de quatre musiciens, chanter ses plus grands succès – Chante, Une belle histoire, Fais comme l’oiseau, Attention Mesdames et Messieurs et La fête –, en plus de proposer quelques surprises sur scène.

Cette tournée de 13 dates débutera à Gatineau, le 23 avril, et s’achèvera à Valleyfield, le 18 mai. Elle s’arrêtera également à Laval, à Québec, à Montréal, à Sherbrooke et à Trois-Rivières. C’est d’ailleurs avec le public trifluvien qu’il célébrera ses 81 ans le 12 mai prochain.

Les billets sont en vente depuis mercredi matin dans certains marchés. Dans le cas de Trois-Rivières, ils seront disponibles à compter de vendredi matin.