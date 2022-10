Québec solidaire demande à François Legault de dévoiler qui fait appel à McKinsey

Des partis d'opposition à Québec s'inquiètent du recours à la firme américaine McKinsey pour prendre des décisions stratégiques dans des ministères et des sociétés d'État. Québec solidaire demande au gouvernement Legault de rendre publiques ces ententes.

« On demande à François Legault de dévoiler la liste des ministères et des sociétés d'État qui utilisent les services de la firme McKinsey », dit le député solidaire de Rosemont, Vincent Marissal.

« On sait que McKinsey a été très impliquée dans la gestion de la pandémie. Jusqu'où s'étend la présence du privé au gouvernement? C'est extrêmement préoccupant et les Québécois ont le droit de savoir! » — Une citation de Vincent Marissal, député Québec solidaire de Rosemont

Selon Québec solidaire, « c'est gênant pour un État comme le Québec de devoir autant compter sur le privé et ce n'est pas nouveau, ça fait depuis les gouvernements libéraux que ça dure ».

De son côté, le député du Parti québécois Joël Arseneau estime que « l’idée de sous-traiter le processus décisionnel est inquiétante ».

Quant au chef conservateur Éric Duhaime, il rappelle que McKinsey a obtenu certains contrats sans appels d'offres.

« Qu'est-ce que cette firme a de si unique pour avoir ainsi ses tentacules un peu partout? » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Radio-Canada révélait mercredi qu'Hydro-Québec a octroyé 27 contrats d'une valeur de 38 millions de dollars à la firme McKinsey depuis 2016. Les mandats donnés aux consultants portent sur des enjeux stratégiques, par exemple sur des questions d'approvisionnement ou des décisions d'innovation.

Ce cabinet-conseil aide aussi la société d'État à valider des décisions sur la pertinence d'effectuer des travaux de réfection de centrales hydroélectriques et sur les investissements à faire.

Fin septembre, une enquête de Radio-Canada avait en effet démontré que McKinsey était au cœur de la gestion de la pandémie du gouvernement Legault, au Québec. Ses consultants ont notamment travaillé sur la mise en place de stratégies de dépistage, de vaccination et d'approvisionnement.

Des enjeux soulevés aussi en France

En France, une enquête du Sénat  (Nouvelle fenêtre) a récemment conclu à un phénomène tentaculaire et à un recours massif à ce type de consultants, soulevant des questions quant à la bonne utilisation des deniers publics et à notre vision de l’État et de sa souveraineté face aux cabinets privés .

« Le recours aux consultants constitue aujourd’hui un réflexe : ils sont sollicités pour leur expertise (même lorsque l’État dispose déjà de compétences en interne) et leur capacité à apporter un regard extérieur à l’administration. » — Une citation de Extrait du rapport d'enquête du Sénat français déposé en mars 2022

Le Sénat français craint « une relation de dépendance [qui] peut s’installer entre l’administration et ses consultants ».

Rappelons que McKinsey emploie 30 000 consultants dans 130 bureaux répartis dans 65 pays.  (Nouvelle fenêtre) Elle conseille tant des entreprises privées que des gouvernements et des sociétés publiques.