Saskatoon : les travaux du pont Circle Drive North ralentiront la circulation en 2023

À partir de 2023, les travailleurs de la Ville commenceront une rénovation à grande échelle de ce pont.

Le directeur des transports et de la construction, Terry Schmidt, affirme que les travaux pourraient être gênants, mais qu'il est important d'effectuer l'entretien de la structure qui a 40 ans.

Il y aura certainement des impacts sur la circulation. Donc, les résidents devront peut-être planifier leurs déplacements en conséquence , explique-t-il.

Nous avons le nouveau pont Chief Mistawasis qui a ouvert il y a plusieurs années et qui pourrait fournir un itinéraire de rechange, et je ne pense pas qu'il y ait d'autres travaux majeurs de réhabilitation de ponts prévus sur les autres ponts du centre-ville , ajoute-t-il.

Terry Schmidt précise que les équipes prévoyaient de fermer la circulation sur une moitié du pont tout en assurant une circulation bidirectionnelle sur l'autre moitié, puis de changer de côté si nécessaire.

Jusqu'à présent, la Ville réfléchit avant de décider exactement quels travaux seront effectués sur le pont. Il était donc trop tôt pour donner une estimation du coût du projet.

Terry Schmidt ajoute qu'il est également difficile de savoir exactement combien de temps il faudra pour terminer le projet. Il précise toutefois que les travaux dureront certainement toute la saison de construction 2023 et pourront s'étendre jusqu'en 2024.

Saison chargée

Terry Schmidt a indiqué que, en 2022, la saison de construction, qui s'est officiellement terminée cette semaine, a été chargée.

La Ville a dépensé 64 millions de dollars pour la construction et l'entretien des routes cette année, dont plusieurs kilomètres de trottoirs et de chaussées.

Terry Schmidt noté aussi que la Ville avait remplacé environ 24 kilomètres de conduites d'eau dans le cadre du programme de remplacement des conduites en plomb sur son territoire.

Il admet qu'il y a eu des plaintes concernant les travaux qui mettaient plus de mois que prévu initialement dans certains quartiers.

Il explique qu'un certain nombre de facteurs ont entraîné des retards de construction, notamment des problèmes de planification entre les entrepreneurs et les sous-traitants et la gestion de problèmes de services publics.

Je remercie les résidents pour leur patience tout au long de l'année , conclut-il.

