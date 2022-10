Face à l’inflation et à la hausse des taux, les familles revoient leurs calculs

Avec son mari, ils ont acheté une maison à Saint-Jean-sur-Richelieu en juillet dernier. Tous deux ont des salaires modestes, et s'ils se sont éloignés de Montréal, leur lieu de travail, c'est pour avoir accès à la propriété et se procurer une résidence assez spacieuse pour toute la famille.

Après 10 ans en coopérative d’habitation, ils avaient mis de l’argent de côté. Assez, pensaient-ils, pour avoir de la marge de manœuvre.

On avait des économies, donc on a opté pour un taux variable, avec un salaire qui paie l'hypothèque et l'autre qui nous fait vivre, détaille la mère de famille. C'est comme ça qu'on avait fait nos calculs.

Sauf qu'en quelques semaines, les remboursements hypothécaires ont grimpé en flèche. Les versements sont passés de 980 $ à 1209 $ toutes les deux semaines, et l'inflation s'est aussi mise de la partie. J'ai dit à mon mari : on doit s'asseoir et revoir nos calculs.

Depuis, le couple court après les aubaines pour réduire la facture d'épicerie. Il a aussi pris la décision de vendre sa deuxième voiture.

La famille a également coupé dans les dépenses non essentielles, comme les décorations d'Halloween, les sorties hebdomadaires au restaurant ou les vacances de Noël dans un hôtel de Québec, une tradition chez elle. Pourtant, malgré les efforts, les fins de mois demeurent difficiles.

« J'étais très anxieuse, j'ai rencontré mon médecin, je lui en ai parlé. Je commence à parler des finances avec mes enfants, pour leur expliquer. Je leur ai dit : ''Si on décore à l'Halloween, on ne va pas le faire pour Noël.'' On commence à couper pour nous, les parents, mais aussi pour les enfants. » — Une citation de Jeanine Messanvi

Une bombe à retardement

Jeanine Messanvi est loin d’être la seule à s'inquiéter pour ses finances. Depuis septembre, ça a monté de façon assez spectaculaire , constate Hélène Hétu, consultante budgétaire à l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) de la Rive-Sud.

Depuis lors, ses ateliers affichent régulièrement complet, que ce soit pour les rencontres de budget 101, l’activité bien manger à bon compte ou les séances d’information sur les solutions à l'endettement.

Surtout, elle constate une demande accrue pour les petits prêts de 700 $ et moins et les aides pour loyers non payés, deux programmes offerts par l’ACEF Rive-Sud.

Selon le dernier rapport d'Equifax, la dette à la consommation totale des Canadiens a augmenté de 8,2 % au second trimestre par rapport à la même période l'an dernier.

On voit une hausse importante des situations difficiles d'endettement , constate Mme Hétu.

Pour le moment, c'est l'inflation qui fait le plus de dégâts, mais elle prédit que la hausse des taux d'intérêt est une bombe à retardement.

Elle prévoit que de nombreux ménages vont devoir renouveler leur prêt hypothécaire dans les prochains mois à des taux bien plus élevés que le taux initial.

Les banques vigilantes

De leur côté, les banques sont dans l'expectative, même si elles n'anticipent pas de situation catastrophique à court terme. Le Mouvement Desjardins a cependant pris les devant avec les clients aux finances les plus fragiles.

Un contact a été établi avec chacun d’entre eux pour trouver des stratégies afin de limiter les impacts. Certains se voient proposer des forfaits pour rembourser de manière ponctuelle et non pas toutes les deux semaines ou chaque mois. D’autres décident de repousser l'échéance du prêt pour diminuer les mensualités.

Ils sont peu nombreux à être vulnérables à la hausse des taux d'intérêt , précise la porte-parole principale, Chantal Corbeil.

Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le taux des prêts hypothécaires ordinaires avec un terme de cinq ans est passé de 3,22 % à 6,64 % entre septembre 2021 et septembre 2022.