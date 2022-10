C'est ce que confirme le président du Club de patinage artistique de Sherbrooke, Christian Beaudin. C'est certain qu'il y a une onde de choc. On ne veut jamais faire face à des situations comme celle-là. C'est avec un peu de surprise que nous avons appris qu'une de nos entraîneuses affiliées au Club avait été suspendue pour un an par Patinage Canada. Nous avons entendu la nouvelle lundi soir dernier.

Patinage Canada n'a pas précisé la nature de cette inconduite. Son site web explique cependant dans un glossaire général que ce terme peut être utilisé à la suite d'un acte, conduite ou comportement [ayant causé] du tort ou ayant [eu] le potentiel de causer des préjudices physiques ou psychologiques

M. Beaudin soutient avoir été contacté en septembre dernier par la fédération nationale pour l'aviser que des plaintes avaient été déposées à Patinage Canada et qu'une enquête était en cours . C'est la seule information que j'avais. J'ai eu un contact avec l'avocate au dossier, mais je n'ai pas été interpellé comme tel. Toute l'information est confidentielle.

Le président souhaite tout de même être rassurant quant à la nature des actes reprochés à Marie-Christine Grenier. J'ai tendance à croire que si Mme Grenier était en poste jusqu'à tout dernièrement, c'est que ce sont des plaintes sérieuses mais qui ne menaçaient pas la sécurité des élèves.

Selon M. Beaudin, Marie-Christine Grenier était responsable du programme de sport-études en patinage dispensé à l'École du Triolet et était entraîneuse au sein du groupe 3G Évolution. Elle siégeait également au sein du conseil d'administration du Club de patinage artistique de Sherbrooke, poste qu'elle a quitté au cours des derniers jours.

Les parents ont été informés au début de la semaine que l'entraîneuse de leurs enfants était suspendue. M. Beaudin soutient n'avoir reçu aucune réaction de leur part. J'imagine que pour tout le monde, c'est sûrement avec surprise qu'on reçoit cette nouvelle.

Les élèves athlètes « ébranlés »

Au total, neuf élèves athlètes de l'École du Triolet étaient sous la responsabilité de Marie-Christine Grenier. Les jeunes étaient ébranlés. C’est une grosse nouvelle. Ils ont entre 12 et 17 ans. C’est beaucoup d’émotions pour eux. On leur a assuré qu’on serait là pour eux, qu’on leur offrait du soutien psychologique. Par contre, à l’adolescence, du soutien psychologique, ça fait peut-être peur , rappelle le directeur des programmes sportifs de l'endroit, Jean-Benoît Jubinville.

Ce dernier explique avoir appris en août dernier qu'une enquête au sujet de Marie-Christine Grenier était en cours. On ne sait pas grand-chose [des allégations]. C’est un processus confidentiel. J’imagine que toutes les personnes concernées ont été rencontrées.

« Quand il arrive des situations comme celle-là, on pense aux personnes. C’est certain que personne ne se sent bien là-dedans. Oui, je vais soutenir Marie-Christine là-dedans. » — Une citation de Jean-Benoît Jubinville, directeur des programmes sportifs de l'École du Triolet

Élu président du conseil d'administration de cette association sherbrookoise en juin dernier, Christian Beaudin affirme que, depuis, aucune plainte de quelque nature que ce soit n'a été déposée contre Marie-Christine Grenier.

Selon le président, les plaintes ont été déposées à Patinage Canada par l'entremise d'un processus indépendant de signalements des cas d'inconduite appelé Patinage sécuritaire . C'est traité de manière indépendante par un groupe qui n'appartient pas au Club de patinage artistique de Sherbrooke. On n'a pas l'information ni le contenu des allégations et des plaintes.

« Je crois qu'on a à apprendre de ça. S'il y a des comportements à amender, ce sera fait. » — Une citation de Christian Beaudin, président du Club de patinage artistique de Sherbrooke

Christian Beaudin assure prendre la situation très au sérieux . Des choses devront être mises en place pour nous assurer que nos membres peuvent faire confiance au Club de patinage artistique de Sherbrooke et qu'en cas de plaintes, celles-ci seront traitées de façon sérieuse afin que nos athlètes puissent évoluer dans un milieu d'entraînement sain et sécuritaire , dit-il.

« L'important, c'est vraiment de diriger notre attention vers nos athlètes [pour] qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin. » — Une citation de Christian Beaudin, président du Club de patinage artistique de Sherbrooke

Jointe par Radio-Canada, Marie-Christine Grenier n'a pas souhaité émettre de commentaire, tout comme les parents que nous avons contactés.

Avec les informations de Marion Bérubé