Ciblée par des internautes, France Bélisle dénonce le traitement réservé aux élus

« Charogne », « truie » et « tueuse d’enfants » : la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a été la cible d’une vague de commentaires haineux en raison d’un événement spécial de vaccination , édition Halloween, pour les enfants âgés de 2 à 4 ans.

J’ai de la difficulté à comprendre pourquoi je deviens la cible [et] le bouc émissaire d’un mouvement , a lancé la mairesse en mêlée de presse mercredi matin.

Une internaute, une dénommée Marilyn, a écrit directement à France Bélisle afin de dénoncer l’organisation d’un événement servant à vacciner les enfants avant l’Halloween.

Le message a depuis été supprimé par l’internaute, notamment après une intervention de la mairesse lui rappelant que ledit événement n’était même pas organisé par la Ville de Gatineau, mais bien par le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Bien que la mise au point remonte à il y a cinq jours, France Bélisle a indiqué avoir été victime d’une vague de commentaires haineux qui n’est pas encore terminée.

« On peut ne pas être d’accord, c’est la démocratie, mais ce serait bien qu’on soit capables de se tenir en société. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Quand on est politicien, on doit vivre avec toutes sortes de choses. Je reçois de tels messages sur mon compte Messenger privé, par courriel et sur les réseaux sociaux. Ce n’est franchement pas agréable , a-t-elle commenté.

Le SPVG analyse les messages à la mairesse

La mairesse a indiqué que des gens de son équipe ont discuté avec les policiers au cours de la fin de semaine.

Dans une réponse écrite, le cabinet de la mairesse indique en effet avoir soumis le problème au Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) pour analyse.

S’il y a matière a plainte formelle contre un individu, le SPVG nous en informera. Une veille est effectuée sur l’ensemble des comptes de la mairesse et une dizaine de messages ont déjà été signalés auprès du système de gestion Twitter pour harcèlement ou intimidation , indique-t-on.

De son côté, le SPVG confirme avoir reçu un signalement de la part de l’équipe de la mairesse indiquant qu’elle avait reçu plusieurs commentaires inappropriés et préoccupants sur les réseaux sociaux .

Les policiers procèdent actuellement à l’analyse de ces messages afin de déterminer si des propos sont de naturelle criminelle. Si tel en est le cas, une plainte formelle devra être effectuée auprès du SPVG , précise la police de Gatineau.

