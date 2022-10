Hockey NB va réviser ses politiques sur la violence sexuelle

Dans un communiqué, l'organisme énumère quatre initiatives :

L’utilisation d’experts

La programmation inclusive

L’éducation

Le franc-jeu et le respect dans le sport

HNB fera appel aux organismes Violences sexuelles Nouveau-Brunswick et Ruban blanc de Fredericton pour élaborer des formations.

La formation sera axée sur l’éducation des chefs de file de HNB, sur leur capacité d’intervenir lorsqu’ils voient et entendent des comportements qui constituent le fondement de la culture du viol ainsi que sur la démonstration de l’intolérance à l’égard de ces comportements , indique-t-on dans un communiqué de presse.

On ajoute que Hockey Nouveau-Brunswick fera une révision et une mise à jour solide et complète de ses politiques concernant la violence sexuelle.

De plus, la firme Infopowered Solutions Inc, avec l'appui d'étudiants en droit de l’Université du Nouveau-Brunswick, sera appelée à collaborer aux enquêtes de HNB en cas d’allégations de discrimination.

Inclusivité et respect

Pour ce qui est de l’inclusivité, HNB mise sur un nouveau programme pour les personnes neurodiverses à Dieppe et sur un programme pilote de parahockey à Fredericton.

L’organisme a réitéré la liste des formations nécessaires pour les entraîneurs, arbitres, parents, joueurs et bénévoles, en ajoutant qu’il allait analyser les besoins de formation, ce qui aidera à développer des comportements qui changeront la culture du jeu .

En ce qui concerne le franc-jeu et le respect, HNB examinera les programmes éducatifs sur le respect des arbitres et révisera ses codes.