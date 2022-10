Plus d’infirmières examinatrices en cas d’agression sexuelle chez Horizon

Au Nouveau-Brunswick, le Réseau de santé Horizon annonce des changements significatifs à son programme d’infirmières examinatrices pour les victimes d’agression sexuelle. Le réseau compte notamment ajouter du personnel, élaborer une stratégie d'éducation provinciale et former un comité provincial de gouvernance.

Ces nouvelles mesures sont le résultat d’une enquête interne des services offerts par le programme.

En septembre dernier, une femme de 26 ans a été refoulée à l’urgence de l'Hôpital Dr Everett Chalmers de Fredericton sans pouvoir obtenir un examen médico-légal à la suite d'une agression sexuelle.

Quatre infirmières du programme ont ensuite démissionné, après que le premier ministre Blaine Higgs eut évoqué un manque de compassion de la part du personnel de ce programme.

Un changement de nom

Le Réseau de santé Horizon décide aussi de renommer le programme pour mieux refléter le travail exhaustif du personnel. Il s'appellera désormais programme de soins infirmiers médico-légaux (PSIML).

Les infirmières médico-légales du PSIML fournissent des soins spécialisés aux victimes de violence sexuelle, de violence entre partenaires intimes et de mauvais traitements.

Une trousse d'examen médico-légal en cas d'agression sexuelle Photo : CBC

Ces infirmières sont formées à la conduite d’un examen médico-légal, y compris la collecte de données et le témoignage en salle d’audience, tout en faisant preuve de compassion et de sensibilité à l‘égard des victimes, précise le réseau de santé.

Augmentation des ressources

Horizon prévoit augmenter son personnel et ajouter un coordonnateur du PSIML dans les cinq régions desservies par le réseau, soit Moncton, Saint-Jean, Fredericton, Upper River Valley et Miramichi.

Il prévoit aussi l’ajout d’une infirmière examinatrice médico-légale 16 heures par jour à Moncton, à Saint-Jean et à Fredericton et 8 heures par jour à Upper River Valley et à Miramichi.

Margaret Melanson, présidente et directrice générale par intérim du Réseau de santé Horizon Photo : CBC / Jacques Poitras

L'expansion des services d'infirmières examinatrices médico-légales contribuera à garantir que des soins personnalisés sécuritaires et de qualité puissent être fournis aux survivants d'agressions sexuelles et de violences entre partenaires intimes, quel que soit leur sexe, et que les ressources soient disponibles au bon endroit et au bon moment dans chacun des cinq sites , affirme Margaret Melanson, présidente et directrice générale par intérim, dans un communiqué.

Un comité provincial de gouvernance

Horizon annonce aussi la création d’un comité provincial de gouvernance, composé d'experts des deux réseaux de santé de la province et du ministère de la Santé.

Le comité sera chargé d’établir des normes de qualité provinciales pour les services offerts par ce programme et de déterminer les améliorations à apporter à celui-ci pour répondre aux besoins des patients.

Le réseau ajoute qu’il travaille au développement d’une stratégie provinciale d’éducation qui facilitera l’accès aux services et l’intégration efficace de tout le personnel du PSIML .

Ces nouvelles mesures coûteront 1,16 million de dollars au réseau, ce qui couvrira l’embauche de coordonnateurs et de personnel infirmier supplémentaires.