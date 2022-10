Arrestation d’un autre conducteur roulant à 223 km/h dans un col de montagne neigeux

Un automobiliste qui roulait à plus de deux fois la vitesse permise dans un col de montagne neigeux de l'intérieur de la Colombie-Britannique lundi a reçu une amende de 483 $ pour vitesse excessive et une amende de 109 $ pour ne pas avoir affiché un N sur sa voiture, la lettre qui identifie les conducteurs débutants dans la province.

Le véhicule a été confisqué pour une période de 7 jours, et le conducteur devra payer des frais de remorquage et une assurance automobile beaucoup plus élevée.

Les agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) étaient nombreux sur la route 97 ce week-end pour s’assurer que les automobilistes respectent les règles de sécurité de la route alors que la première neige de la saison est tombée dans l’intérieur.

La GRC de West Kelowna a aussi arrêté 67 automobilistes, dont 14 dans des véhicules commerciaux, qui ne conduisaient pas avec les bons pneus.

Des pneus d’hiver certifiés sont obligatoires en Colombie-Britannique en hiver sur la plupart des routes, faute de quoi le conducteur peut être passible d’une amende de 121 $.

La GRC exhorte tous les conducteurs à ralentir en raison des conditions hivernales.

En moyenne, 36 personnes perdent la vie chaque année en Colombie-Britannique dans des collisions dans lesquelles les conducteurs conduisent trop rapidement pour les conditions routières.