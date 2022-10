Roxane Bruneau reprend son succès Aime-moi encore en anglais pour Spotify

Love Me Once More : c’est le titre choisi par Roxane Bruneau pour une version en anglais de sa populaire chanson Aime-moi encore enregistrée à l’invitation de Spotify  (Nouvelle fenêtre) .

Dans le contexte de son programme Spotify Singles, le géant suédois de la diffusion de musique en continu fait appel à des artistes pour réenregistrer d’une nouvelle manière des pièces de leur répertoire, ou faire des reprises de chansons de leurs artistes fétiches.

Plus tôt cette année, le duo montréalais électro-pop Milk & Bone avait de son côté lancé son premier enregistrement en français, une chanson de l’artiste Pomme, en exclusivité pour Spotify Singles.

En plus de Love Me Once More, Roxane Bruneau a repris Le bureau du médecin, des Trois Accords, une pièce touchante qu’elle dédie à sa grand-mère, disparue il y a quelques années, selon un communiqué.

L’auteure-compositrice-interprète, très suivie sur les réseaux sociaux, a récemment mis en vente des billets pour deux grands spectacles marquant la fin de sa tournée Acrophobie au printemps prochain, soit au Centre Bell, à Montréal, et au Centre Vidéotron, à Québec.

L’album portant le même titre que la tournée avait été lancé en novembre 2020 et comprenait, outre Aime-moi encore, les titres À ma manière et Si jamais on me cherche, notamment.