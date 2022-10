Le temps des pharaons au Musée de la civilisation

Il n’y a pas à dire, l'Égypte antique est fascinante. Certes, il y a les pyramides et les majestueux temples tapissés de hiéroglyphes, mais il existait aussi des codes sociaux uniques à cette culture, instaurés par les rois et reines de l’époque. Le Musée de la civilisation propose une véritable immersion dans la vie des pharaons avec une nouvelle exposition ouverte jusqu’en mars 2023 : Le temps des pharaons.

L’exposition, divisée en huit thèmes, met en lumière les aspects importants dans la vie de ces grands pharaons et de leurs sujets. Quel était véritablement leur rôle? À quoi ressemblait leur quotidien? Dans quel genre de demeure vivaient-ils?

Les nombreux hiéroglyphes, déchiffrés par Champollion au 19e siècle, ont grandement aidé à mieux comprendre les mœurs en Égypte ancienne.

Les Égyptiens illustraient des moments de la vie quotidienne sur les murs des maisons et temples à l'époque de l'Égypte antique. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Avec les hiéroglyphes, couplé avec la recherche archéologique, donc avec les analyses des différentes couches stratigraphiques dans le sol, ça nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de la société égyptienne , explique Vincent Giguère, conservateur au Musée de la civilisation.

350 objets antiques

Le temps des pharaons rassemble tout près de 350 objets d'époque, dont certains datent de plus de 4500 ans. Ces objets de collection proviennent des musées de l'Université d'Aberdeen (Royaume-Uni), du Musée Roemer et Pelizaeus (Hildesheim, Allemagne) et du Musée Gustav Lübcke (Hamm, Allemagne).

Le cercueil de la momie de Takhar, une femme des Thèbes en Haute-Égypte. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Parmi ces objets, les visiteurs peuvent s’émerveiller entre autres devant des statues divines, des outils de scribes, des bijoux en or, des cercueils, une momie de femme et même un fragment de papyrus du Livre des morts (la Bible des anciens Égyptiens).

Reproductions et maquettes

En plus des objets de collection, la visite est bonifiée par des répliques et des maquettes d'emblèmes, symboles et lieux fondamentaux du régime pharaonique. La maquette de la pyramide du Roi Djéser ne passe pas inaperçue.

La grande pyramide de Gizeh fut édifiée il y a plus de 4500 ans. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Les visiteurs peuvent aussi observer une réplique de la tête de la reine Hatchepsout en sphinx, la maquette de la grande pyramide de Gizeh ou celle du petit temple d’Aton, dieu solaire.

Sennedjem était un superviseur de chantier. Ici, une reproduction de son tombeau. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Les maquettes ont été conçues en se basant sur les connaissances les plus récentes en égyptologie. Elles ont été construites par un égyptologue, qui est aussi un ingénieur de formation, qui s'est intéressé à toute la construction physique de ces bâtiments-là , ajoute Marie-Christine Bédard, chargée de projet de l'exposition.

Des activités de médiation culturelle

En parallèle, de nombreuses activités en lien avec le thème de l’exposition sont proposées aux visiteurs : conférences, visites commentées, ateliers en famille et concerts de musique. Une autre façon de s’éduquer et d’apprendre sur la culture de l’Égypte antique.