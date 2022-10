Logement : le maire de Toronto remet en question une promesse de Doug Ford

La réduction des droits de construction municipaux est au coeur du plan dévoilé par le gouvernement Ford mardi pour s'attaquer à la pénurie de logis abordables dans la province.

Le maire Tory dit qu'il ne pense pas que c'est une mauvaise idée pour favoriser la construction d'immeubles d'appartements, par exemple.

Il ajoute toutefois que la province ne peut pas promettre des choses et les faire payer par quelqu'un d'autre .

M. Tory, qui a été réélu lundi, fait valoir que la Ville perdrait des centaines de millions de dollars en revenus en sabrant les frais imposés aux promoteurs.

« Cet argent va aux égouts, à l'aqueduc, au transport en commun, aux routes et aux centres communautaires pour accommoder la croissance de la ville. »

Il dit que la Ville a un fonds de réserve à cet effet, parce qu'elle a l'obligation « légale » de le faire, pas pour y piger pour d'autres raisons que les infrastructures municipales.

Le maire Tory presse la province de discuter avec Ottawa d'un partage des coûts pour financer sa promesse de réduire les droits de construction.

Cela dit, il croit que la cible provinciale de construire 285 000 logis à Toronto d'ici 2031 est « réalisable ».

Le maire Tory s'engage, de son côté, à réorganiser la bureaucratie municipale, afin d'accélérer l'approbation des projets immobiliers.

Il a déjà demandé aux fonctionnaires de former un nouveau service consacré à cette tâche.

« Il s'agira d'une réorganisation substantielle des employés existants pour qu'ils se concentrent encore plus sur le processus d'approbation et la construction de logement beaucoup plus rapidement. »