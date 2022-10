First Phosphate amorcera bientôt des travaux de forage au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La société First Phosphate a obtenu les permis de forage nécessaires à la réalisation de sondages dans les secteurs de Lac à l'Orignal et Bégin-Lamarche, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où elle détient des droits d’exploration (claims).

Une entreprise de Mashteuiatsh, Forage Premières Nations, réalisera les travaux, qui donneront lieu à des activités de formation professionnelle pour des jeunes de la région.

C’est ce qu’a confirmé l’entreprise, dans un communiqué diffusé mercredi.

Dans le secteur du Lac à l'Orignal jusqu’à 150 sondages pour un total de 25 000 mètres de forage seront menés.

Le programme de forage visera à accroître l'étendue de l'horizon déjà connu de gabbronorite contenant du titane et du phosphate, sur lequel une première estimation de ressources […] est en cours de finalisation. Le forage de définition à une maille de 50 m jettera les bases d'une évaluation économique préliminaire à réaliser pour le projet , peut-on lire dans le communiqué.

Pour la propriété Bégin-Lamarche, le sondage permettra à First Phosphate de lancer un programme de forage initial comprenant un minimum de 7 600 mètres répartis dans 38 trous.

L’exercice a pour but de vérifier la continuité en profondeur de l'occurrence de titane-phosphate en surface découverte récemment.

« Cette annonce aujourd'hui est une étape importante du plan de développement en six phases de First Phosphate pour l'industrie nord-américaine des batteries lithium-fer-phosphate (LFP). » — Une citation de Peter Kent, président de First Phosphate.

L’entreprise, dirigée par l'ancien ministre de l'Environnement sous Stephen Harper, s’est engagée à produire des matériaux de phosphate de qualité batterie par le biais de méthodes de traitement propres et respectueuses de l'environnement. Elle vise le marché international des batteries au lithium.

Séances d’information

First Phosphate tiendra des séances d'information ouvertes au public à l’Hôtel Chicoutimi, à Saguenay, le 28 novembre. Le 29 novembre, ses représentants seront à Bégin et se déplaceront à Lamarche le lendemain. Ces rencontres sont destinées aux citoyens, aux entreprises, aux élus et aux chercheurs d’emplois.

La société ne détient pas encore les autorisations environnementales nécessaires à la réalisation de projets miniers.