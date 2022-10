Chasse au phoque, pêches et tourisme rapprochent les Îles et la Côte-Nord

Les régions des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord pourraient se développer davantage en partageant leurs expertises respectives. Elles se sont découvert des intérêts communs, notamment en ce qui concerne les pêches, la transformation, le tourisme et l'industrie de la chasse au loup-marin.

Une dizaine d’entrepreneurs des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord en discutent aux Îles ces jours-ci, à l’occasion de la tournée Créneaux 2022, pêches, loup-marin et tourisme.

Il s’agit de journées de rencontres et de transfert d’expertise entre entreprises des deux régions. Des activités de découverte de produits locaux ainsi que des présentations sur des sujets touchant à l'accessibilité des produits de la mer sont au menu.

L’idée a germé dans la tête de Marilou Vanier, directrice du Créneau d’excellence ressources, sciences et technologies marines de la Côte-Nord, à la suite du passage sur la Côte-Nord en 2020 du directeur de l'Association des chasseurs de phoques intra Québec, Gilles Thériault.

Industrie des pêches: Une rencontre pour créer des ponts entre la Côte-Nord et les Îles ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bon pied, bonne heure! Industrie des pêches: Une rencontre pour créer des ponts entre la Côte-Nord et les Îles. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

La rencontre s’est ensuite organisée en collaboration avec l’Association des chasseurs de phoques. Ce qui ressortait, mentionne Marilou Vanier, c'est le besoin de formation, le besoin de transmettre la connaissance des Madelinots vers la Côte-Nord.

Quand j'ai proposé aux gens de la Côte-Nord d'aller faire un tour aux Îles pour en entendre davantage sur le loup-marin, poursuit-elle, les gens se sont dit qu’il y avait d’autres bons coups à aller chercher là-bas, qu’on pouvait élargir. On s'est dit, allons-y pour la pêche, allons-y pour le tourisme.

La tournée Créneaux permet aussi des échanges sur les bonnes pratiques entre entrepreneurs œuvrant dans le secteur de la pêche touristique et des croisières.

Des croisiéristes en Basse-Côte-Nord Photo : Radio-Canada

Marilou [Vanier] est venue vers nous et on a commencé à regarder comment nos deux secteurs d'activités pouvaient se rejoindre , raconte pour sa part Jason Bent, directeur du créneau récréotourisme chez Tourisme Îles-de-la-Madeleine.

« C'est une occasion aujourd'hui unique qu'on a de rassembler tout ce monde-là pour discuter et évoluer ensemble. » — Une citation de Jason Bent, directeur du créneau récréotourisme chez Tourisme Îles-de-la-Madeleine

Pour Marilou Vanier, l'idée est d'établir des nouveaux liens d'affaires, d'échanger, de créer des occasions de maillage entre les entreprises des deux régions, de connecter, d'apprendre aussi l'un de l'autre .

Bien des questions sont soulevées dans le cadre de ces rencontres, selon elle.

Par exemple, on veut étirer nos saisons de pêche, cite-t-elle. On veut se diversifier. On a divers enjeux, des problématiques en lien avec des quotas. Comment on fait pour s’en sortir? Bien souvent, la porte touristique est un beau créneau à développer, surtout pour des communautés innues qui sont souvent isolées.

L'expertise de la pêche aux homards développée aux Îles est aussi un sujet d'intérêt. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

« Avoir une pratique plus locale, humaine, des choses qui sont très bien implantées aux Îles-de-la-Madeleine, ça nous ramène tout plein d'idées. » — Une citation de Marilou Vanier, directrice du Créneau d’excellence ressources, sciences et technologies marines de la Côte-Nord

Pour un tourisme gourmand

L’accessibilité aux ressources halieutiques pour les restaurateurs, pour l'industrie du tourisme, figure parmi les sujets de discussion.

Par ailleurs, la directrice générale du musée Exploramer, Sandra Gauthier, a aussi été invitée pour présenter le programme Fourchette bleue aux participants.

Le programme Fourchette bleue peut être un outil intéressant pour éviter le gaspillage de captures inhabituelles. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Des représentants de ministères comme Pêches et Océans Canada ainsi que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation participent à l’événement.

L’industrie de la transformation alimentaire (poisson, fromage, viande de phoque, etc.) et les entreprises d’hébergement y participaient aussi, tout comme des représentants du Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles.

Parmi les autres enjeux abordés, le transport aérien s’est imposé de lui-même. Juste pour déplacer nos panélistes, on a dû se mobiliser et noliser un avion afin d'aller aux Îles , mentionne Marilou Vanier.

Même si elle admet qu’il n’a pas été facile de rassembler tous ces entrepreneurs, notamment en raison d’enjeux comme celui du transport, elle souhaite que l’événement se reproduise.

Cette fois, ce serait au tour des Madelinots de se rendre sur la Côte-Nord.