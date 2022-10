L’Université de la C.-B. critiquée pour sa gestion de l’affaire Mary Ellen Turpel-Lafond

Une récente enquête de CBC montre qu'il n'existe pas de données historiques démontrant les origines autochtones de Mme Turpel-Lafond. À ce jour, cette dernière n'a pas fourni de preuve qu'elle est une Autochtone de traités, d'ascendance crie, comme elle le prétend depuis des décennies.

Les critiques disent que l' UBC doit des réponses aux peuples autochtones en raison du poste que Mary Ellen Turpel-Lafond a occupé dans cette université, où elle a été jusqu'en juin dernier directrice du Centre d'histoire et de dialogue sur les pensionnats autochtones (en anglais, Indian Residential School History and Dialogue Centre).

Le 12 octobre, jour de la publication de l’enquête de CBC, l' UBC a publié une déclaration louant Mme Turpel-Lafond pour ses réalisations professionnelles, ses réalisations au Centre d'histoire et de dialogue sur les pensionnats autochtones et son lien profond avec les communautés autochtones.

L'Université a déclaré qu'elle ne se prononcerait pas sur les origines cries de Mme Turpel-Lafond parce que l'identité autochtone n'était pas un critère pour le poste [de directrice du Centre d'histoire] .

Selon Jean Teillet, une avocate métisse et experte en droit des Autochtones, cette déclaration n'est pas plausible .

Jean Teillet ne peut pas imaginer que l' UBC nomme une personne non autochtone à la tête d'un centre qui se consacre à l'histoire et aux conséquences des pensionnats autochtones.

Je pense que les chances qu'ils embauchent une personne non autochtone dans ce rôle sont nulles , dit-elle.

Elle souligne que l'Université s'était publiquement engagée à embaucher plus d'Autochtones et soupçonne l’ UBC de jouer sur les mots .

« Qu'ils l'aient déclaré comme critère ou non, cela [l'identité autochtone] en était un. C'était un critère tacite et peut-être le critère le plus important. »