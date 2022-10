Fortierville redouble d’efforts pour recruter des médecins

L'urgence restera donc ouverte seulement de 8 h à 20 h pour une période indéterminée.

C’est sûr que c’est inacceptable, mais on n’invente pas des médecins. On va mettre toute notre énergie au recrutement de médecins le plus vite possible , s’exclame la mairesse au micro de l’émission Toujours le matin.

L’enjeu est très important pour Julie Pressé qui souhaite un retour à la normale le plus rapidement possible. Il faut dire que les gens sont privés des services d’urgence en soirée, de 20 h à 24 h, depuis le 1er juin.

« Ce que j’entends sur le terrain c’est difficile. C’est sûr que le ratio de personnes à voir dans une journée est beaucoup plus petit, donc c’est plus vite rempli. Ça se passe quand même bien, sauf qu’effectivement des fois, à 3 h il n’y a plus de place, des fois j’ai entendu à midi, j’ai entendu à 4 h, ça dépend des journées » — Une citation de Julie Pressé, mairesse de Fortierville

Mettre l’épaule à la roue

Le CIUSSS MCQ affirme déployer des efforts pour attirer des résidents en médecine familiale. La mairesse dit qu’elle participe à l’effort avec des représentants de la MRC de Bécancour.

C’est un partenariat, on regarde ensemble ce qu’on peut faire. [...] Moi je me suis engagée avec le CIUSSS, à chaque fois qu’il y a quelqu’un qui vient visiter, je prépare un petit cadeau, un petit quelque chose pour leur dire qu’ils sont les bienvenus et leur présenter un peu notre région , explique Julie Pressé.

La mairesse de Fortierville explique que cette façon de faire est nouvelle et qu’elle est en évolution. On analyse ça, on fait un pas à la fois. Je pense que pour l’instant ce qui se fait, c’est vraiment intéressant. Il y a une belle collaboration entre nous et le CIUSSS. On se parle, ça se passe bien.

Elle demeure confiante pour la suite des choses.